La política és un riu regirat

“A riu regirat, guany de pescadors”, és el que diu un refrany popular, aplicable a la situació actual en la política espanyola i catalana, sense oblidar les properes eleccions andaluses, com a termòmetre del que pot succeir a les eleccions municipals i sobretot les generals.





Les conseqüències preocupants de la guerra d'Ucraïna, que està impactant en l'economia mundial, sembla que no són motiu suficient perquè les forces polítiques remin en la mateixa direcció deixant de banda les diferències ideològiques, interessos partidistes i altres monsergs. En canvi, els dirigents, es dediquen a remenar les aigües, esperant pescar més d'un peix.





Es va començar l'agitació amb l'anomenat Cas Pegasus que tant enrenou està aixecant i que alguns necessiten com a excusa per camuflar les seves veritables intencions, després del fracàs de la seva “proposta estrella”. El que és preocupant és que a polítics, als quals se'ls reconeixia un cert grau de sentit comú, estan sent arrossegats, sense calcular-ne les conseqüències.





Pere Aragonès @ep





Aquest dimecres, el president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonés, coincidint amb el seu primer any de mandat, viatjava a Brussel·les per mantenir una reunió amb l'expresident Puigdemont , amb diversos temes calents a l'agenda: les discrepàncies contínues amb Junts al Govern que no amaguen públicament, el cas Pegasus i l'aplicació del 25% de castellà a les escoles i les conseqüències de la seva no aplicació.





L'escenificació d'anar personalment Aragonès a reunir-se amb Puigdemont a Brussel·les es pot interpretar de dues maneres: com a pleitesia al fugit o la possibilitat de suavitzar les relacions amb el seu partit que han empitjorat més des del lideratge de Laura Borrás Serà possible suavitzar la Borras que va per lliure i és incontrolable? Caldrà esperar, però no hi ha gaire optimisme.





Al rerefons de la reunió de l'ex i l'actual president es visualitza la idea que després del fracàs d'internacionalitzar l'independentisme i buscar suports fora , ara, amb la trama de l'espionatge, és l'oportunitat perquè Europa s'impliqui demanar a Espanya que s'obri una investigació i d'aquesta manera, es torna a l'escena mediàtica-política internacional per veure si poden arribar a millors resultats que amb les seves estratègies anteriors. A més, aprofitaran, com sempre. per posar de tornada i mitja l'Estat, el Govern i tot el que calgui, queda clar que Aragones pretén enviar un missatge a Pedro Sánchez sobre el seu possible acostament a Puigdemont si no accedeix a les seves peticions.





Enmig d'aquest bonic embolic, i després de l'arribada de Feijjoo a liderar el PP, es publiquen uns àudios de converses de l'espia més torticer del món, Villarejo , en què deixa en molt mal lloc Cospedal , el seu marit, i uns quants més, entre ells el mateix Rajoy - Casualitat?- i posa de nou l'escàndol del Partit Popular a la primera línia informativa. El diari que ha publicat el material és El País, casualitat també.





Diuen que les casualitats en política no existeixen i potser per desviar altres temes, al riu regirat pot ser que hi hagi els que puguin pescar, però al final, si no es maneja bé la canya, fins i tot es poden veure embolicats en un remolí que se'ls empassi també.