El Centre Europeu per al Control i la Prevenció de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) i l' Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA, per les sigles en anglès) tenen comptabilitzats fins ara un total de 324 casos de Salmonella Typhimurium monofàsica relacionat amb productes de xocolata elaborats en una fàbrica d'Arlon (Bèlgica) per la companyia Kinder .





En concret, fins aquest dimecres, aquests 324 casos (266 confirmats i 58 probables) s'han registrat a Alemanya, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Espanya, França, Irlanda, Itàlia, Luxemburg, Noruega, Països Baixos i Suècia , així com al Regne Unit, incloent dos ceps diferents de S. Typhimurium monofàsic. A més, s'han identificat casos a Canadà, Suïssa i els Estats Units.





La majoria de les infeccions (86,3%) es produeixen en nens de 10 anys o menys, i en tots els casos de la UE/EEE i el Regne Unit de què es disposa informació, el 41,3% han estat hospitalitzats. No s'ha notificat cap mort.





Els dos ceps de Salmonella són multiresistents , i alguns aïllats analitzats també són resistents als desinfectants a base de compostos d'amoni quaternari i peròxid d'hidrogen, però segueixen sent susceptibles a l'azitromicina, la ciprofloxacina, el meropenem i les cefalosporines.





Les investigacions epidemiològiques i microbiològiques han identificat productes de xocolata específics fabricats a la planta de processament d'Arlon com a probables vehicles d'infecció.





Els dos ceps del brot de S. Typhimurium monofàsic es van identificar en deu de les 81 mostres positives de Salmonella preses a la planta entre desembre de 2021 i gener de 2022, incloent matèria primera (sèrum de llet), productes semiacabats i acabats.





Segons l'ECDC i l'EFSA, El sèrum de llet va ser subministrat per un proveïdor italià en què no es va detectar Salmonella . El proveïdor italià ha subministrat el sèrum de llet també a altres plantes de producció de l'empresa i, segons les proves disponibles, no s'ha detectat Salmonella a altres plantes.





El tancament de la planta de processament belga el 8 d'abril i la retirada global i de tots els seus productes han reduït el risc d'exposició, però poden aparèixer nous casos a causa de la llarga vida útil i el possible emmagatzematge dels productes a casa. , detallen els dos organismes europeus.





En qualsevol cas, informen que hi ha vuit casos que no es poden explicar pel consum de productes de xocolata de la mateixa planta de processament a Bèlgica , cosa que "suggereix que també hi pot haver altres fonts d'infecció, encara que siguin infeccions secundàries, que no poden excloure's".