Les autoritats d'Ucraïna han denunciat aquest divendres la mort de tretze persones en una ofensiva militar desplegada dijous per les forces russes per provar d'aconseguir el control de dues localitats situades a la província de Lugansk, a l'est del país.





El cap de l'Administració Militar Regional de Lugansk, Serhí Haidai, ha indicat en el seu compte de Telegram que "l'enemic està duent a terme una operació ofensiva en àrees de Lissitxansk i Severodonetsk" i ha recalcat que "a tota la regió de Lugansk hi ha més de 60 cases destruïdes".





Dos soldats a Kíiv @ep





Així, ha detallat que durant les darreres 24 hores s'han registrat 24 morts a Severodonetsk i un altre en una localitat de la zona, abans de ressenyar que els atacs russos han destruït cases a localitats com Nirkovo, Zolotoie, Vrúbivka, Rubijne i Toixkivka.





"Malgrat això, l'assalt contra Severodonetsk no ha tingut èxit i els russos han patit", ha manifestat Haidai, alhora que ha ressaltat que "cinc gratacels han estat destruïts". "La situació no és gaire millor a Lissitxansk i les localitats del voltant", ha destacat.





Les ciutats de Severodonetsk i Lissitxansk es troben a la zona de la província de Lugansk no controlada per l'autoproclamada República Popular de Lugansk i és un dels principals objectius de les forces russes per aconseguir nous avanços a la zona.