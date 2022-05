Segons ha publicat El Triangle aquest dilluns es va fer pública la Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional que insereixen els diferents departaments de la Generalitat als mitjans de comunicació corresponent a l’any 2021 i que presideix el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana, Jofre Llombart.







Enguany la Memòria recull que la dita secretaria va repartir l’any passat 35,7 milions d’euros en anuncis i campanyes oficials als mitjans de comunicació. Un bon pessic d’aquests milions va anar a parar a La Vanguardia, RAC1, ARA i eldiarios.es.







DE FESTA "LOVE" AMB ELS PERIODISTES





Sembla ser que tres dies abans que es fes pública aquesta Memòria, el secretari de Difusió i Atenció Ciutadana va compartir un dinar lúdic organitzat a casa de Josep Martí i Blanch, Ex secretari de Comunicació de la Generalitat a la seva casa de l’Ametlla de Mar amb els directors de La Vanguardia, Jordi Juan, l’ARA, Esther Vera, i eldiario.es, Neus Tomàs, i amb els presentadors dels programes matinals de TV3, Lídia Heredia, Catalunya Ràdio, Laura Rosel, i RAC1, Jordi Basté.





El periodista Francesc Marc Àlvaro va deixar penjades vuit fotografies d’aquest dinar al seu perfil d’Instagram, amb selfies amb els participants a la trobada, en les quals també hi surten el fins fa poc director de TV3, Vicent Sanchis i la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García.





En aquesta col·lecció d’imatges no hi apareix Jofre Llombart, però sí a una storie de Instagram on es mostrava relaxat i proper acompanyat de Jordi Basté i Laura Rosel. Es va poder veure durant 24 hores en l’apartat per stories dels Instagrams de Basté, Rosel i Llombart i en el mateix es podia llegir “Què faríeu sense mi? Love you”.













RELACIÓ DEL REPARTIMENT DE DINERS PÚBLICS ALS "MITJANS LOVE"





El 2021, el departament que dirigeix Jofre Llombart va posar publicitat institucional a La Vanguardia per valor de 1.496.581 euros, a RAC1 i RAC105, per 2.292.597 euros. Ambdós mitjans, del grup Godó, van rebre en conjunt, doncs, 3.789.178 euros. La Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana va pagar 416.370 euros al diari ARA i 1.547.172 euros a la seva edició digital perquè inserissin anuncis oficials. Entre l’edició impresa i la digital, l’ARA va rebre 1.963.542 euros gràcies a la publicitat institucional de la Generalitat. A eldiario.es hi van anar menys diners: 136.378 euros.





La Vanguardia va rebre, el 2021, 1,2 milions d’euros menys en publicitat institucional que el 2020 i RAC1, va rebre 156.847 euros més. Cal recordar que Jofre Llombart era el subdirector de RAC1 abans del seu nomenament com a secretari de Difusió i Acció Ciutadana de la Generalitat el juliol passat.