Moment de la xerrada entre la política i el director de Torrent/ @Atresmedia





Era la primera vegada que Santiago Segura i Susana Díaz coincidien, de manera que la política socialista va donar la seva opinió més sincera a l'actor sobre 'Torrente'.





Susana Díaz va qualificar diverses vegades de "desagradable" el personatge que Santiago Segura va interpretar que va molestar molt l'actor i director. "Em fa alegria conèixer-te, perquè al principi les teves pel·lícules em feien molta grima. Quan les posava la meva parella, jo deia '¿Una altra vegada?", va confessar Díaz a l'actor tot just començar la conversa entre tots dos.





Davant d'aquesta afirmació, Segura li va preguntar si ara ho porta millor. "Em continua costant", va respondre la política, sense pèls a la llengua. A causa d'aquesta contestació, l'intèrpret li va recordar que actualment fa cinema familiar i el va animar a veure una de les seves últimes pel·lícules, molt diferents de les de la saga de 'Torrente'.





"Terrible", va tornar a insistir Susana Díaz a l'actor, fent orelles sordes a les paraules de Segura. Davant d'aquesta afirmació, el creador de José Luis Torrente es va veure obligat a disculpar-se: "Si ho vas passar malament, jo et demano disculpes. Ara només faig cine familiar i és molt més bonic i entranyable. M'he reformat totalment. El mal públic que li he fet les persones amb 'Torrente' ara és un bé comú ”, va defensar Santiago Segura.





L'actor a més va recordar una conversa que va tenir amb una amiga quan va acabar de veure una de les pel·lícules de 'Torrente': "Em va dir ' Et demano disculpes, però quan ha acabat la teva pel·lícula he hagut d'anar a casa a dutxar-me'. Era un personatge molt desagradable, però tenia la seva gràcia", va afirmar Santiago Segura.





"A mi em feia vergonya dir-te que em feia esquerda", va assenyalar Susana Díaz a l'actor. Va ser en aquest moment quan Santiago Segura va decidir ser sincer amb la política: "Et feia vergonya, però t'has llançat a dir-m'ho. Per ser política ets molt poc diplomàtica", va sentenciar el director, ja visiblement molest. "Tu t'esperaves a una política convencional, políticament correcta, que et digués 'Oh que bien", va puntualitzar la senadora davant de les paraules de l'actor. "És que m'has donat sense venir a tomb, si almenys hagués sortit el tema… Jo estic molt orgullós de 'Torrente', però ara he canviat una mica", es va reafirmar Segura, cansat de les contínues crítiques gratuïtes per part de Susana Díaz.