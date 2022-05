Gabriel Rufián @ep





El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha afirmat que el Rei emèrit, Joan Carles I, "sembla Pablo Escobar", ha qualificat d'indecent tot allò que l'envolta i ha insistit que doni explicacions sobre la seva conducta.





"A molts monàrquics decents els sembla absolutament indecent tot el que envolta aquest senyor", ha assegurat en una entrevista a La 2 i Ràdio 4 aquest divendres, i ha afegit que la monarquia com a institució té un problema endèmic.





Pel que fa al posicionament dels partits del Govern davant la seva tornada a Espanya, Rufián ha apostat per poder continuar negociant sobre temes com els drets socials amb el Govern i alhora exigir que s'assumeixin responsabilitats per l'espionatge.





“ Hi ha molta gent que obre el mòbil i li sembla molt malament que hi hagi casos d'espionatge, però també hi ha molta gent que obre la nevera i veu que no hi ha res, i s'enfaden igual. Cal equilibrar ”, ha insistit.





Per això, ha defensat que les negociacions entre els republicans i l'Executiu siguin "llei a llei, setmana a setmana" i ha lamentat que, al seu parer, el PSOE mai actuï per si sol sinó que, en les seves paraules, se'l té obligar.





Rufián ha qualificat de constants els contactes entre la Generalitat i el Govern i ha mostrat el seu suport que la taula de diàleg es reuneixi, sense concretar dates ni tempos: “Aquesta taula es podria haver reunit moltes vegades però només per una foto, i nosaltres no volem només fotos, volem contingut i agenda".





CATALÀ I MUNICIPALS





Ha explicat que anunciarà després de l'estiu si accedeix a ser el candidat d'ERC a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona): ha dit estar considerant-ho perquè és una proposta del líder d'ERC, Oriol Junqueras, però ha destacat les dificultats per compaginar-ho amb la seva tasca al Congrés.





Alhora, ha considerat "insà" que un sol partit hagi ostentat durant tant de temps el govern municipal i ha defensat obrir les portes de l'Ajuntament a altres propostes, en paraules.





Ha assegurat que "al CNI no li va semblar bé" que ERC guanyés les eleccions municipals del 2019 i que al seu parer els republicans són considerats molt més perillosos per a l'status quo que els comuns.





Preguntat per l'estat de les negociacions per acordar una resposta a la sentència que fixa un mínim de 25% de castellà a l'escola, ha advocat per assolir un acord tan ampli com sigui possible: "Si ens dediquem només a fer el de sempre amb els de sempre ens equivoquem”.





"El castellà no està perseguit a Catalunya, però el català no és patrimoni exclusiu de l'independentisme", ha advertit.