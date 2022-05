Arxiu - El comissari en cap de Mossos, Josep Maria Estela, en la seva etapa com a cap del cos a Tarragona. - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS - Arxiu





El comissari en cap dels Mossos d'Esquadra, Josep Maria Estela , ha assegurat aquest divendres que la policia necessita eines com el programari Pegasus per lluitar contra el crim organitzat.





Ho ha dit durant una entrevista de TV3, en què ha puntualitzat que actualment la policia catalana no disposa de Pegasus, però ha afirmat: “El que és clar és que la policia ho ha de tenir, si no és Pegasus, un que es li sembli".





Ha explicat que els Mossos tenen una aplicació informàtica i un sistema per intervenir comunicacions, però que sempre s'hi intervenen "dins d'una investigació judicialitzada i amb l'autorització judicial corresponent".





En ser preguntat per si li agradaria adquirir Pegasus, ha afirmat que li agradaria tenir “el millor (programari) del mercat”, i ha proposat buscar el millor i més assequible.





PROTOCOL DESNONAMENTS





Estela ha indicat que la Prefectura dels Mossos ha lliurat a la Conselleria d'Interior un nou protocol per gestionar la intervenció de la policia catalana durant els desnonaments que requereixin presència policial, que es farà públic durant les properes setmanes.





“La policia no desnona ningú, sortim a la fotografia i acabem sent els protagonistes, però la policia no desnona ningú”, ha expressat.





Ha assegurat que quan reben el requeriment judicial per desnonar alguna vivenda, contacten amb els serveis socials i intenten "buscar la solució menys traumàtica possible" per a la família.