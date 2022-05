Alberto Garzón @ep





IU arrenca una escola de formació de tres dies a Mieres (Astúries) encaminada a situar els seus candidats al capdamunt de la plataforma de la vicepresidenta segona. La maniobra d' IU , denuncien des de Podem, és conseqüència de l'"alta autoestima" que han obtingut per la benedicció de Díaz a Andalusia. Els gestos d'IU estan afartant a amplis sectors d' Unidas Podemos .











El mateix Iglesias va ser el primer a carregar contra els seus 'col·legues' per haver-se recolzat a Más País per imposar a la seva candidata , Immaculada Nieto , davant del diputat morat per Cadis, Juan Antonio Delgado . Aquest gest va ser tota una "humiliació" al partit morat. I, ara, IU puja l'aposta després de saber que Yolanda Díaz havia registrat la marca 'Sumar'.





IU està disposada a pressionar Yolanda Díaz una cosa que molesta la vicepresidenta perquè guarda amb zel tots els seus passos i vol ser la propietària del com i el quan.







Darrere el teló del front ampli s'amaga una lluita de poder entre les forces d'esquerra. IU treballa per treure a Podemos tot el protagonisme dels seus anys daurats i on IU es va convertir en una força subalterna de Podemos. I els de Garzón busquen ara venjança i estan entossudits a atacar la gran debilitat morada: la seva implantació per Espanya.









Cal recordar que els morats van acusar IU de rebentar l'acord que va il·luminar Per Andalusia. Per als morats la maniobra de IU en enviar a la Junta Electoral d'Andalusia la proposta de creació de la coalició sense la presència de Podem va ser intencionat.







La relació entre Podem i IU fa temps que es deteriora. Iglesias va llançar un missatge velat a Yolanda Díaz a qui, segons les fonts consultades, va venir a dir: "Cuida't d'Esquerra Unida, perquè està utilitzant la teva figura per tornar a les pitjors pràctiques de la política que van portar al naixement de Podem. I et ho dic jo, crec que de com configurar majories sabem alguna cosa més que Esquerra Unida”.





Però Iglesias diu i fa coses diferents atès que encara el pacte dels botellins a la Plaça del Sol de Madrid amb Garzón amb què van arribar a un acord que han fet que Alberto Garzón sigui ara mateix Ministre de Consum.

.