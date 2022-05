El món de la cultura del nostre país es torna a vestir de dol. I és que tal com acabem de conèixer, aquest divendres ha mort, en un accident de trànsit a Màlaga , el popular actor Chete Lera , el nom real del qual era Ramón Mariano Fernández Lera, als 72 anys.





Xet Lera @ep





Segons han informat els Serveis d'Emergència de la Junta d'Andalusia, l'intèrpret - que viatjava només al seu automòbil - va caure per un desnivell de 50 metres en una zona de vivers a la localitat de Rincón de la Victoria i quan els sanitaris van arribar al lloc tan sols van poder certificar la seva mort. Les restes mortals de Chete Lera han estat traslladades a l'Institut de Medicina Legal de Màlaga, on se li realitzarà l'autòpsia per determinar les causes de la seva mort.





L'actor deixa enrere una extensa trajectòria en cinema, teatre i televisió, on va aconseguir gran popularitat amb diferents treballs en sèries tan famoses com ' Metge de família ', ' Els lladres van a l'oficina ', ' Explica'm com va passar ' o ' El ministeri del temps '.





Tot i que la gran passió de l'actor nascut a Lugo era el teatre, va treballar amb els directors de cinema més importants del nostre país i va exercir papers secundaris en pel·lícules tan populars com ' Secrets del cor ' de Montxo Armendáriz, ' Familia ' o ' Barri 'de Fernando León d'Aranoa, ' Esquirol vermell ' de Julio Médem, ' Temps de silenci ' de José Luis Cuerda, ' Obre els ulls ' d'Alejandro Amenábar o 'Flors d'un altre món' amb Icíar Bollaín.





De moment, i a l'espera que se li practiqui l'autòpsia, encara es desconeixen els detalls de com serà l'últim adéu de Chete Lera , que avui ha deixat un lloc difícil d'omplir al sector audiovisual del nostre país.