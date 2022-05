Ancià amb Parkinson @ep





Un estudi de la Thomas Jefferson University (Estats Units) realitzat en ratolins ha suggerit que la COVID-19 podria augmentar el risc de degeneració cerebral que s'observa a la malaltia de Parkinson .





Boira cerebral, mals de cap i insomni són alguns dels símptomes neurològics que els metges han observat en els pacients amb COVID-19 . Les seqüeles neurològiques després d'una infecció vírica no són noves; de fet, després de la pandèmia de grip de 1918, els pacients van trigar gairebé una dècada a presentar la síndrome neurològica denominada "parkinsonisme post-encefàlic".





" El Parkinson és una malaltia rara que afecta el 2 per cent de la població major de 55 anys, de manera que l'augment del risc no és necessàriament una causa de pànic. Però entendre com el coronavirus impacta al cervell pot ajudar-nos a preparar-nos per les conseqüències a llarg termini d'aquesta pandèmia”, ha explicat Richard Smeyne, primer autor de la investigació.





La investigació, publicada a la revista científica 'Movement Disorders', es basa en proves anteriors del laboratori de Smeyne que demostren que els virus poden fer que les cèl·lules cerebrals o les neurones siguin més susceptibles de patir danys o morir.





En aquest estudi anterior, els investigadors van trobar que els ratolins infectats amb el cep H1N1 de la grip responsable de la pandèmia de grip del 2009, eren més susceptibles al MPTP, una toxina que se sap que indueix alguns dels trets característics del Parkinson: principalment la pèrdua de neurones que expressen la dopamina química i l'augment de la inflamació als ganglis basals, una regió del cervell que és fonamental per al moviment.





Les troballes en ratolins van ser confirmades posteriorment en humans per investigadors de Dinamarca , que van demostrar que la grip gairebé duplicava el risc de desenvolupar la malaltia de Parkinson en els 10 anys següents a la infecció inicial.





A l'estudi, els investigadors van utilitzar ratolins modificats genèticament per expressar el receptor humà ACE-2, que el virus SARS-CoV-2 utilitza per accedir a les cèl·lules de les nostres vies respiratòries. Aquests ratolins van ser infectats amb el SARS-CoV-2 i se'ls va permetre recuperar-se.





És important destacar que la dosi triada en aquest estudi correspon a una infecció moderada per la COVID-19 en humans , i que al voltant del 80 per cent dels ratolins infectats van sobreviure. Trenta-vuit dies després que els animals supervivents es recuperessin, es va injectar a un grup una dosi baixa de MPTP que normalment no causaria cap pèrdua de neurones. El grup de control va rebre solució salina. Dues setmanes després, es van sacrificar els animals i se'n van examinar els cervells.





Els investigadors van descobrir que la infecció amb COVID-19 per si sola no tenia cap efecte sobre les neurones dopaminèrgiques dels ganglis basals. Tot i això, els ratolins als quals se'ls va administrar la dosi baixa de MPTP després de recuperar-se de la infecció van mostrar el patró clàssic de pèrdua de neurones que s'observa en la malaltia de Parkinson.





Aquest augment de la sensibilitat després de la infecció per COVID-19 va ser similar al que es va veure a l'estudi de la grip; això suggereix que tots dos virus podrien induir un augment equivalent del risc de desenvolupar Parkinson.





" Pensem en una hipòtesi de 'multigolp' per al Park inson: el virus en si no mata les neurones, però les fa més susceptibles a un 'segon cop', com una toxina o un bacteri o fins i tot una mutació genètica subjacent ", explica el doctor Smeyne.





S'ha descobert que tant la grip com el SARS-CoV2 provoquen una tempesta de citoquines o una sobreproducció de substàncies químiques proinflamatòries. Aquestes substàncies químiques poden travessar la barrera hematoencefàlica i activar les cèl·lules immunitàries del cervell: la microglia.





De fet, els investigadors van trobar un major nombre de microglies activades als ganglis basals dels ratolins que es van recuperar del SARS-CoV2 i van rebre MPTP. Tot i que el mecanisme no es coneix del tot, els investigadors creuen que l'augment de la microglia inflama els ganglis basals i provoca estrès cel·lular. Això redueix el llindar de les neurones per suportar l'estrès posterior.





Els investigadors planegen ara intentar determinar si les vacunes poden mitigar l'augment experimental de la patologia de Parkinson vinculada a la infecció prèvia de SARS-CoV-2. També estan provant altres variants del virus, així com dosis que corresponen a casos més lleus en humans.