El pare d'un centre educatiu català al qual el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha admès la personació a la causa del 25% de castellà ha demanat al seu institut que executi la sentència, que fixa aquest percentatge al sistema educatiu.





En una carta a la direcció divulgada aquest divendres per l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) en un comunicat, el pare demana que s'apliqui aquesta directiva: "No hi ha gaire marge per a interpretacions imaginatives o dubtes semàntics, ja que el text tant de la sentència com de la interlocutòria són clares", ha dit.





Davant l'ordre d'executar la sentència, l'home ha observat que "cap mesura s'ha adoptat" , cosa que aboca els centres a una situació de tensió que no creu que beneficiï ningú, en les seves paraules, afegint que seria interessant tots que acabés en aquest punt la via judicial.