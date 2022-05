John Aylward @ep





John Aylward , actor conegut pel seu paper com el doctor Donald Anspaugh a la sèrie ' Urgències', ha mort als 75 anys. El seu agent, Mitchell K. Stubbs, va confirmar a Variety que Aylward va morir per causes naturals el passat dilluns 16 de maig a Seattle.





Nascut el 7 de novembre de 1946 a Seattle, Aylward es va graduar en Art Dramàtic a la Universitat de Washington el 1970. Va començar treballant com a actor de teatre, fundant l'Empty Space Theatre de Seattle el 1973. També va treballar de manera habitual al Repertory Theatre , situat a la seva ciutat natal.





En televisió va debutar amb la tv movie The Secret Life of John Chapman i posteriorment va aparèixer en produccions com Doctor a Alaska , Cremadura en tercer grau , Testimoni en les ombres o Amnèsia . El 1996 li va arribar la seva gran oportunitat gràcies a 'Urgencias', rodant 74 episodis. Va fer la seva última aparició a la ficció el 2008 durant la quinzena i última temporada.





A la petita pantalla també ha aparegut puntualment en títols com 'Mad Men', 'CSI', 'El mentalista' , 'Sense rastre', 'Cas obert', 'Fringe' (Al límit) o 'Nobodies'. A més, és recordat per haver participat en sis capítols de 'L'ala oest de la Casa Blanca'.





La seva filmografia inclou pel·lícules com ' Instint ', ' The Crazies ', ' Armageddon ', ' La mare del nuvi ', ' A baix l'amor ' o ' 9 dies '. Els seus últims treballs daten de l'any 2020, quan va llançar les cintes The Nowhere Inn i The Way Bac k i va aparèixer en diversos episodis de Briarpatch .