L' Organització de Consumidors (OCU) ha presentat una demanda col·lectiva per defensar en judici els més de 400.000 afectats per l'obsolescència programada a la gamma d'iPhone 6, d'acord amb "les pràctiques comercials injustes, enganyoses i agressives d'Apple", segons ha expressat l'organització.





Segons ha traslladat l'OCU, Apple ha actuat "de manera fraudulenta", ocultant informació als usuaris , fet que suposa vulnerar la Llei de Competència Deslleial i la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris.





Iphone 6 @ep





"Apple va actualitzar el programari en els diferents models de l'iPhone 6 per emmascarar els problemes de rendiment de les seves bateries, sabent que això causaria un alentiment i pèrdua de rendiment dels telèfons", han explicat des de l'OCU.





Amb aquest canvi, els usuaris van pensar que el telèfon mòbil s'havia quedat antiquat, en funcionar de manera més lenta, cosa que els va portar a canviar de model.





COMPENSACIÓ PER PERJUDICI ECONÒMIC I MORAL





L'actuació "deliberada" d'Apple va suposar un perjudici econòmic per als consumidors entre 40 i 80 milions d'euros, segons els càlculs de l'Organització.





Així mateix, l'OCU ha sol·licitat a Apple una compensació pels danys morals, per la qual cosa eleva la xifra a entre 99 i 189 euros per afectat.





Ja el desembre del 2020, OCU va presentar unes diligències preliminars per sol·licitar a Apple que identifiqués els afectats, per tal que poguessin ser defensats en judici.





"Des de l'Organització assumirem la despesa necessària per entaular aquesta contesa judicial, pagant els honoraris d'advocats i procuradors, perquè els afectats no hagin d'incórrer en cap cost", han explicat des de l'OCU. A més, en cas de perdre l'acció judicial, els afectats tampoc no hauran d'assumir les costes del procés.





" Confiem que la Justícia posi fre a aquests comportaments lesius per als consumidors afectats i la societat en general ", ha insistit l'OCU.





Aquesta acció s'emmarca en la campanya de l?OCU per animar els usuaris afectats a lluitar contra l'obsolescència programada. En sentit, busca mobilitzar tots aquells consumidors "que no estan disposats a tolerar aquest tipus d'accions deliberades contra els seus drets" que s'uneixin a la campanya i que donin el seu suport necessari per posar fre a aquestes pràctiques.