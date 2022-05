Volodimir Zelenski, president d'Ucraïna | @ep





El president d'Ucraïna , Volodímir Zelenski , va parlar aquest dijous a la nit dels avenços russos en territori ucraïnès i va assegurar que el " bombardeig brutal i absolutament inútil " de la ciutat de Severodonetsk , a la regió de Lugansk ( Donbàs , a l'est del país), va causar almenys 12 morts i desenes de ferits en un sol dia.

"[Hi ha hagut] atacs russos a la regió de Txernígov , en particular el terrible atac a Desna . Continua la neteja de runes, molts morts. Atacs constants a la regió d' Odessa , a les ciutats del centre d' Ucraïna . La regió del Donbàs està completament destruïda", va afirmar el mandatari, en el seu habitual discurs vespertí.





Zelenski ha afirmat que aquestes accions són intents "deliberats" i "criminals" de matar ucraïnesos, "tants com sigui possible". "Això és el que es qualificarà com el genocidi del poble ucraïnès i pel qual els ocupants seran portats definitivament davant de la justícia", ha afegit.