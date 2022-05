Nick Nelson i Charlie Spring, protagonistes de 'Heartstopper' | Netflix





Ja és oficial. ' Heartstopper ' ha renovat per dues temporades més. Netflix ho ha anunciat amb un vídeo d' Alice Oseman , autora dels còmics, dibuixant Nick i Charlie amb el missatge de 'dues temporades més'. Aquesta sèrie LGTBQ+ es va estrenar a Netflix a finals d'abril i encara que no va arribar als primers llocs com a sèrie més vista que publica la plataforma , a xarxes socials s'ha tornat un autèntic fenomen.





Per entendre aquest èxit, només cal entrar a les xarxes socials, ja sigui Tik Tok , Instagram o Twitter , on el hashtag té més de 4 mil milions de reproduccions. Això significa que hi ha un sector del públic molt seguidor dels personatges principals d'aquesta sèrie LGTBQ+.