L'exconseller de la Generalitat Francesc Homs, el 20 de maig del 2022. - EUROPA PRESS





L'exconseller de la Generalitat Francesc Homs ha declarat aquest divendres investigat per presumptes irregularitats en tres expedients de contractes i subvencions del 2012 --quan era secretari general de Presidència--, i ha defensat la legalitat d'una subvenció directa a la fundació Catdem, afí a CDC, han explicat fonts presents a la declaració.





Homs ha declarat com a investigat al Jutjat d'Instrucció 18 de Barcelona, que investiga la causa per presumpte desviament de fons per suposadament finançar el procés independentista.





El primer expedient en qüestió va adjudicar una subvenció directa de 7.400 euros a la fundació Catdem, i Homs ha explicat en declaracions als periodistes que aquesta subvenció estava publicada al Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) des del 2013.





Ha defensat que la concessió de la subvenció era legal i que es va adjudicar de manera directa "perquè responia a unes activitats que només podia fer Catdem".





La Fiscalia també veu indicis de delicte en dos contractes menors, de 17.500 i 17.000 euros, per a desplaçaments i allotjaments a viatges de la Generalitat, respectivament.





Homs ha defensat davant la jutgessa que es van adjudicar com a contractes menors en virtut d'un acord marc en què ja s'havia fet abans el procediment de concurrència pública.





El tercer expedient a la causa va servir per encarregar a un despatx d'advocats un informe de dinamització econòmica a la Zona Franca de Barcelona: en un apartat, aquest informe plantejava una suposada independència fiscal, i la Fiscalia retreu que no tenien competències per estudiar aquests assumptes .





En aquesta causa hi ha una dotzena d'investigats i la jutgessa instructora ja havia arxivat el cas per a Homs, però la Fiscalia va recórrer aquesta decisió i l'Audiència de Barcelona va ordenar investigar-ho

.

Ara, Homs preveu tornar a demanar l'arxiu del cas i confia que la jutgessa ho tornarà a fer perquè "des d'un punt de vista legal no té discussió, tot són apreciacions de tipus polític".





"PERSEGUIR INDEPENDENTISTES"





"No sóc aquí, a seu penal, per donar explicacions a la Fiscalia de si em sembla lògica una decisió o no, el que s'ha de valorar és si una decisió és legal o no", ha criticat Homs durant les declaracions als periodistes .





Ha retret que la fiscal li hagi preguntat per la lògica de decisions polítiques, i ha lamentat: " Mentre el Rei d'Espanya emèrit es passeja ben tranquil perquè la Fiscalia ho ha arxivat tot, a altres la Fiscalia ens té el dit ficat a l'ull " ".





S'ha mostrat absolutament tranquil, textualment, perquè creu que els arguments legals estan per part seva, i ha reiterat que la Fiscalia "utilitza esforços a perseguir independentistes i es relaxa a més no poder quan es tracta del Rei emèrit".