El Rei emèrit Joan Carles (c-gorra vermella), es disposa a pujar a una embarcació auxiliar a la 3a Regata del IV Circuit Copa d'Espanya 2022 classe 6m de vela, a 20 de maig de 2022, a Sanxenxo, Pontevedra, Galícia ( Espanya). Aquest acte s'emmarca en la visi





El rei emèrit Joan Carles I ja ha desembarcat de la llanxa que recolza el 'Bribón', que ha quedat primer a la regata de la jornada d'aquest divendres a Sanxenxo (Pontevedra).





L'exmonarca ha abandonat l'embarcació ajudat per la tripulació, entre la qual hi havia el seu amfitrió Pedro Campos . Tant en el camí pel pantalà com en la pujada per les escales del moll ha necessitat l'assistència dels presents i del seu bastó.





Posteriorment, ha muntat al cotxe del seu amic per dirigir-se a la vivenda de Nanín on l'emèrit, acompanyat de la seva filla la infanta Elena, està allotjat el cap de setmana.





Segons ha informat el Club Nàutic, el 'Bribón' ha quedat primer en les proves realitzades durant la jornada, de manera que de moment va al capdavant de la competició. Han assenyalat a més que les condicions de mar i vent han estat “espectaculars”.





Don Juan Carlos ha atracat al port esportiu de Sanxenxo al voltant de les 18.00 hores de la tarda i ha desembarcat la llanxa pneumàtica de suport en què ha seguit les proves i en què ha estat acompanyat Pedro Campos, el seu amic i president del Club Nàutic.





L'emèrit va aterrar dijous passat a les 19.00 a l'aeroport de Peinador, a Vigo, després de gairebé dos anys residint a Abu Dhabi. A l'aeròdrom l'esperava la infanta Elena, que ha passat la nit amb ell a casa de Pedro Campos.