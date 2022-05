Imatge d'arxiu d'unes esposes. @ep





La Secció 4 de l'Audiència de Girona ha condemnat a 11 anys de presó un home acusat de segrestar la seva exparella a Salt (Girona), portar-la amb cotxe fins a un descampat de Mollet del Vallès (Barcelona) i violar-la el 23 de gener de 2020.





A la sentència, recollida aquest divendres per Europa Press, el tribunal també li imposa una ordre d'allunyament i prohibició de comunicació amb la víctima durant 12 anys, cinc anys de llibertat vigilada i una indemnització de 6.490 euros.





Els magistrats consideren provat que l'home va conviure amb la seva exparella durant 6 mesos a Terrassa (Barcelona), fins que la dona va acabar la relació "de manera amistosa" i se'n va anar a viure a Salt.





L'acusat, després d'haver concertat una cita amb la seva exparella per tornar-li algunes pertinences, la va recollir al cotxe amb una amiga i, després de deixar l'amiga a la feina, van continuar el trajecte tots dos sols.





La dona, en adonar-se que l'acusat es dirigia cap a l'autopista i abandonava la localitat, li va dir que capgirés, però l'home va fer cas omís "amb la intenció de retenir-la en contra de la seva voluntat" i va seguir la marxa fins a un aparcament a l'aire lliure de Mollet de Vallès.









AMENACES

L'acusat va proposar a la dona mantenir relacions sexuals i, després de la negativa, "amb intenció de causar temor i doblegar la seva voluntat, li va dir que si no mantenien relacions sexuals la mataria".





La dona va aconseguir fugir del vehicle, però l'home "la va agafar per darrere tirant-la a terra, el va colpejar a la cara i la va agafar fortament del coll perquè no cridés dient-li 'faré el que vulgui amb tu, i després et deixaré aquí abandonada i em aniré", i la va violar a l'interior del vehicle.





A conseqüència de l'agressió, la dona va patir múltiples lesions, que el tribunal conclou que "reforcen la realitat del relat de la jove", que també corroboren els testimonis i els informes mèdics.





Tot i això, el tribunal no atorga credibilitat a la declaració de l'acusat, que ha dit que les relacions van ser consentides.





Així, doncs, els magistrats el consideren autor d'un delicte d'agressió sexual amb penetració, en concurs medial amb un delicte de detenció il·legal i de maltractament en l'àmbit de la violència de gènere, amb la concurrència en els dos primers delictes de l'agreujant de parentiu , de manera que el condemna a 11 anys.