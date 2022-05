Refugiats ucraïnesos residint a Madrid | @ep







Ja han passat gairebé tres mesos des que va esclatar la guerra a Ucraïna i han estat molts els milions d'ucraïnesos que s'han vist obligats a abandonar el seu país per establir-se en un dels estats que els proporciona residència com Espanya . Són més de 6 milions d'ucraïnesos que van decidir fugir del país segons l' Agència de Nacions Unides per als Refugiats.





Molts es van allotjar en hotels catalans amb les famílies, però el turisme està provocant que molts refugiats ucraïnesos abandonen els seus llocs d'acollida. La raó és l'imminent inici de la temporada turística i les reserves que tenen aquests establiments.





A Catalunya, des que es va iniciar la guerra, han arribat més de 30.000 ucraïnesos fugits, i ara bona part té el seu futur als llimbs. Alguns només han estat uns dies de pas, altres s'han allotjat a cases de familiars o particulars que els han cedit un habitatge, ia més de 9.000 se'ls ha allotjat en hotels gestionats per la Creu Roja . A 4.000 se'ls ha traslladat a altres comunitats de l' Estat i ara en queden 5.200.





La majoria d'aquests refugiats procedents d' Ucraïna estan acollits al programa de Creu Roja i s'allotgen a hotels i albergs. Però ara, a alguns dels que s'allotgen a hotels de la costa catalana se'ls demana ara que facin també les maletes perquè comença la temporada turística i els hotelers reclamen més espai.













El resultat és que els refugiats, que no fa ni tres mesos que són aquí, han de marxar fora de Catalunya , encara que en molts casos ja tenen els fills escolaritzats aquí. El Ministeri , que és qui gestiona aquest programa d'acollida, els ha buscat allotjament en altres punts de l' Estat : han de fer un nou viatge, i tornar a començar una adaptació.





A Calella , diversos hotels han acollit des del març fins a 1.500 ucraïnesos que fugien de les bombes i de la guerra. Ara, però, molts estan sent distribuïts a altres parts de Catalunya o de l' Estat . Se senten molt agraïts per l'acolliment rebut. Per això, i per fer pinya també entre els nens escolaritzats al poble, han creat espectacles per compartir la seva cultura amb la població local.





Creu Roja, que és qui s'ocupa de la distribució dels refugiats, agraeix la predisposició dels hotels, però entén que tenen uns compromisos previs a aquest conflicte i que els han d'atendre. Ho explica el coordinador de Creu Roja a Catalunya , Enric Morist :

"Ens estan ajudant a obrir altres hotels i nosaltres també estem buscant llocs menys massificats. Tenim la dificultat de traslladar persones, però alhora tenim una oportunitat, perquè la seva integració serà millor en llocs més reduïts"





L'Organització de les Nacions Unides (ONU) va informar aquest dijous que almenys 30.000 ucraïnesos que van fugir des de l'inici de la invasió russa el 24 de febrer tornen cada dia al país.

"Aquesta important xifra suggereix que la migració que torna a Ucraïna podria ser cada vegada més gran, creant potencials nous desafiaments per a la resposta humanitària, ja que aquestes persones necessitaran suport per reintegrar-se a les seves comunitats o trobar emplaçaments d'acollida adequats si el retorn a casa seva ja no és viable", va dir l? Oficina de Coordinació d?Afers Humanitaris de l?ONU en un comunicat.





Segons l'entitat, més de 870.000 persones ja han tornat, i aquest retorn coincideix amb la preocupació pel deteriorament de la seguretat alimentària dins del país.









En els retorns, les organitzacions humanitàries que monitoregen la crisi han comptabilitzat dones amb nens i persones grans, diferent dels inicis de la contesa bèl·lica, que la majoria eren homes.





Les últimes xifres de l' Agència de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) fixen els estimats a més de 4,7 milions de persones que han fugit d'Ucraïna des de l'inici de la invasió.