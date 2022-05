Can Yaman, obligat a marxar d'Itàlia | Instagram







Quan va estar a Espanya va desfermar la bogeria, però sembla que no va ser res amb el que ha passat a Itàlia , país que l'actor ha decidit abandonar davant el gran assetjament que sent per part dels seus fans “Definitivament me'n vaig de casa meva a Roma perquè la gent ha sobrepassat tots els límits aquí”.













Elles i només elles, els seus fans, han estat les culpables que l?actor turc prengui la decisió d?abandonar el país italià i torni al seu país natal. “No aguanto més l'assetjament que pateixo ni l'agressió que ha de patir cada dona que es relaciona amb mi si no és la que tu 'acceptes'”, explicava l'actor molt afectat a les xarxes socials.





Els extrems mai van ser bons i el fanatisme ha provocat que Can Yaman surti corrent del país de la bota “Us vull, però també m'estimo a mi mateix, ens relaxarem. Us desitjo molt amor”.













El també advocat torna al seu país sobrepassat per la situació que fa uns quants mesos que pateix. Era estrany que no hi hagués fans a la porta de casa seva, amb vistes al Colosseu romà .