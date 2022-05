Laura Borràs, presidenta del Parlament de Catalunya | @ep





Les negociacions entre PSC-Units, ERC, Junts i els comuns per impulsar una llei al Parlament en defensa del català a les escoles han avançat aquest divendres amb reunions telemàtiques entre els diferents grups parlamentaris.





Les converses a quatre bandes aborden la proposta d'una nova llei, després que Junts es desvinculés de l'acord per modificar la Llei de Política Lingüística , una posició en què es reafirmen, segons han explicat fonts parlamentàries.





Per part seva, fonts dels comuns han detallat que estan més a prop de l'acord que dimecres, quan juntament amb ERC i PSC van llançar un ultimàtum de 24 hores a Junts perquè se sumés a un acord sobre el català, que finalment no va tenir efectes .





Després d'aquest anunci, Junts va afirmar que no se sentien "interpel·lats" per l'ultimàtum si feia referència a la reforma de la Llei de Política Lingüística, que rebutgen, però es van obrir a valorar altres alternatives per fer front des del consens a la sentència del 25 % de castellà a les aules.





Fonts de Junts han explicat aquest divendres que segueixen amb les reunions i que els contactes al llarg del dia s'han produït telemàticament, mentre que fonts republicanes han mostrat el seu "optimisme" a assolir un acord.





A més, aquest divendres la presidenta del Parlament, Laura Borràs, ja ha convocat el ple dimecres a les 9.00 hores, sense que s'hagi modificat fins ara l'ordre del dia per incloure el debat d'un text legislatiu sobre el català.





Les mateixes fonts de Junts han apuntat que el pacte podria derivar en un doble acord: d'una banda la convalidació del decret llei del Govern , per la qual cosa estan obrint converses amb la CUP , i de l'altra, la llei aprovada pel Parlament , amb el suport de PSC, ERC, Junts i els comuns.





Per la seva banda, fonts dels cupaires han concretat que han rebut el text del decret llei que vol impulsar el Govern i ho estudiaran, però han subratllat que el consens amb la comunitat educativa ha de prevaldre.





Les mateixes fonts han indicat que "no els consta" que la comunitat educativa hagi rebut cap text de proposta de decret, i han insistit que el consens no s'ha de quedar als despatxos dels partits.





El Govern està ultimant aquest decret llei, que preveu aprovar els propers dies, per protegir els centres deixant al conseller d' Educació la responsabilitat de validar els projectes lingüístics de cada escola.