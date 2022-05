La digitalització cerca la lluita contra el canvi climàtic







Endesa fa un pas més per a remodelar i confeccionar la xarxa elèctrica de la ciutat de Barcelona amb l’objectiu de reforçar el subministrament al deu districtes de la capital catalana i deixar les infraestructures preparades per a impulsar, així, l’electrificació de la demanda, aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic.





Aquest Pla, consensuat amb el propi Ajuntament, té una inversió de 47,6 MEUR -superior a la del 2021- i l’aporta íntegrament la Companyia.





El Pla Ciutat -acordat entre Endesa i l’Ajuntament de Barcelona en el marc de la taula de treball creada l’any passat- té com a objectiu millorar la qualitat del servei mitjançant la construcció, renovació i el manteniment de les infraestructures elèctriques d’alta, mitjana i baixa tensió per tal d’acompanyar la capital catalana en la seva transformació i creixement, alhora que fer front als nous reptes i als nous usos energètics.





El Pla, que ha permès intensificar la coordinació i prioritzar accions en tots els districtes, contempla des d’accions estructurals (com la renovació i ampliació d’infraestructures i centres de transformació) a altres accions encaminades a l’automatització i la digitalització de la xarxa.





La finalitat és que la xarxa elèctrica de la ciutat estigui més reforçada, més mallada i, per tant, més fiable i robusta, incidint especialment en aquella més propera al consum, la de baixa tensió.

L’esforç inversor del Pla de Ciutat per aquest 2022 (superior al del 2021 que, alhora, ja va ser superior al del 2020) posa de manifest, per tant, un creixement econòmic sostingut a la ciutat i per a la ciutat en els últims anys.









Operari d’Endesa controlant els paràmetres en una cella de cabines de mitjana tensió





El nou Pla inversor té un doble objectiu: seguir desenvolupant, millorant i garantint el servei amb la construcció i renovació d’infraestructures elèctriques tant a la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa tensió, així com assegurar-ne la qualitat amb el continu desplegament de plans de manteniment repartits per tots i cadascun dels deu districtes de la ciutat, els quals contemplen des d’actuacions estructurals a la xarxa de mitjana tensió (com la renovació i ampliació de centres de transformació o l’estesa de cablejat subterrani), l’automatització i la digitalització de la xarxa – cosa que permet reduir en un 20% el temps d’afectació als clients quan es produeix una incidència, sigui quina sigui la causa, fins a l’ampliació i mallat de la xarxa de baixa tensió.





Per últim, també es continuaràn realitzant actuacions predictives, preventives i correctives. És per això que, dit d’una altra manera, la Companyia treballa per tenir cada cop menys avaries i que, quan aquestes es produeixin, durin el menor temps possible.





Ara, el nou Pla de Ciutat és més ambiciós en dotar les infraestructures i instal·lacions dels darrers avenços tecnològics per a fer la transició de la xarxa elèctrica actual a la digital de manera progressiva i guanyar, així, en seguretat i fiabilitat per oferir el millor servei a tots els clients i possibilita actuar de forma ràpida en cas d’incidències. A més, l’aposta pel desenvolupament de les xarxes intelligents, també anomenades smart grids, és una de les prioritats de la Companyia per a poder gestionar els nous usos energètics com són la generació distribuïda, l’autoconsum o la mobilitat elèctrica.







CONEIX ELS PRINCIPALS EIXOS D'ACTUACIÓ DEL PLA DE CIUTAT D'ENDESA





1. Construcció, renovació i digitalització de la xarxa elèctrica d’alta, mitjana i baixa tensió per fer-la més resilient. Les actuacions previstes més destacades són:











Alta tensió: renovació de 5 km del cablejat subterrani a 110 kV que uneix les subestacions de Sants, Hostafrancs i Mata, i de cara al 2023 el tram final, de 2,4 km, que uneix Collblanc amb Les Corts. Igualment, s’estendran fins a 3 quilòmetres de noves línies d’alta tensió. També es renovarà tecnològicament les installacions d’11 kV de la subestació de Sant Andreu, i la de 25 kV de les subestacions de l’Hospitalet (*), Besòs (*) i Trinitat. A banda d’aquestes accions singulars, aquest 2022 també hi ha previst un Pla de Digitalització , amb termografia online, a les subestacions de Mata, Hospitalet (*), Facultats i Penitents, i un Pla de Sensorització a la de Vilanova. (*) Algunes d’aquestes infraestructures no pertanyen a la ciutat de Barcelona sinó que estan a municipis limítrofs, però també alimenten clients de la capital.





Mapa de les principals subestacions elèctriques on es faran actuacions aquest 2022/ @Endesa









Mitjana tensió: renovació i ampliació de 300 centres de transformació amb la instal·lació de cabines que permeten incrementar la seguretat, la fiabilitat i el telecontrol, així com el canvi de transformadors. Així mateix, s’estendran 44 nous quilòmetres de línies de mitjana tensió. En parallel, és previst telecomanar 202 centres de transformació i sensoritzar-ne 1.204 arreu.





Baixa tensió: hi ha previst dur a terme 140 actuacions als deu districtes encapçalats per Ciutat Vella, seguits per Sants-Montjuïc i Nou Barris.













Ubicació dels principals punts on s’actuarà a la xarxa de baixa tensió de la ciutat/ @Endesa





2. La introducció o increment de noves tecnologies que permeten reduir el temps d’afectació als clients quan es produeix una incidència, sigui quina sigui la causa.

En destaca l’ automatització de la xarxa de mitjana tensió mitjançant la installació de nous sistemes de telecomandament , és a dir, de dispositius d’actuació remota que permeten controlar i maniobrar la xarxa a distància, des del Centre de Control de la Companyia. Aquesta característica fa que el temps de resposta sigui molt més ràpid en cas d’una eventual incidència, ja que agilitza la localització de l’avaria alhora que permet la maniobra de la xarxa a distància sense desplaçar-hi personal amb l’objectiu d’alimentar els clients per vies alternatives, sempre que això és possible.





Enguany s’instal·laran 202 nous telecomandaments, de manera que Barcelona comptarà amb un alt percentatge d’automatització de la xarxa. A finals del 2022 la previsió és arribar a tenir automatitzades un 35,7% de les installacions, el doble que la mitjana estatal. L’any 2016 es va posar en marxa un pla específic d’automatització sostingut, que ja porta una inversió de gairebé 26 milions d’euros. Així quedarà el control, per districtes:





Percentatge de la digitalització de la xarxa elèctrica de la ciutat, per districtes



La implementació del sistema LARS (Localització d’Avaries i Reposició del subministrament), és també cabdal pel procés de digitalització, ja que es tracta d’un sistema automàtic que funciona quan es produeix una incidència com si fos un operador virtual, de manera que des del mateix sistema del Centre de Control es realitzen automàticament les maniobres necessàries a la xarxa per aïllar incidències i reposar el subministrament de forma més ràpida.





Així, el LARS s’encarrega de gestionar els telecomandaments i és previst que en el futur es pugui fer molt més, ja que ja s’està treballant per integrar dades històriques, mapes d’obres als carrers i previsions meteorològiques, entre d’altres, per tal que el sistema pugui determinar amb major precisió i rapidesa en quin punt d’una línia s’ha produït una incidència i així poder actuar més ràpidament en cas d’incidències produïdes per exemple, per tempestes.





La sensorització de centres de transformació de mitjana tensió , que permet obtenir i gestionar dades sobre els elements de la xarxa elèctrica. Actualment aquests dispositius permeten definir alarmes i serveis push d’enviament, així com tenir un registre històric de mesures captades i alarmes generades, mentre que s’està treballant en altres funcionalitats que permetran supervisar dades en temps real, tenir un balanç d’energia i, en cas d’incidències, estimar el tram afectat i facilitar la revisió en camp o l’operació. Així, amb aquesta digitalització es podrà tenir més control sobre el frau elèctric, sobrecàrregues i incrementar l’eficiència i l’automatització de les infraestructures.





Aquest 2022 Endesa vol sensoritzar 1.204 centres de transformació. Així, en tancar aquest exercici, ja hi haurà un 63,13% de les instal·lacions de la ciutat sensoritzades.

3. El manteniment de la xarxa elèctrica, mitjançant el qual totes les instal·lacions estan en constant inspecció i revisió. Es tracta d’un pla amb predictiu, preventiu i correctiu de les subestacions i centres de repartiment que alimenten la ciutat de Barcelona, les seves línies d’alta, mitjana i baixa tensió, així com els seus respectius centres de transformació. Aquest 2022 és previst revisar 2.781 centres de transformació i 37 quilòmetres de línies.





Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa amb la finalitat de reforçar les instal·lacions davant de l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables per tal de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO 2 , la solució més eficient i rendible per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.