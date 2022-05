Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona | @ep





L'Audiència Nacional (AN) ha tornat a anul·lar una liquidació d'impostos de l' Agència Tributària a l'entrenador del Futbol Club Barcelona, Xavi Hernández, en aquesta ocasió de 369.722 euros, que se suma a la revocada el mes de març passat i per idèntica raó: Hisenda va fer servir un mètode equivocat a l'hora de calcular quants impostos havia de pagar en relació amb els drets d'imatge.







El Tribunal Economicoadministratiu Central (TEAC), adscrit al Ministeri d'Hisenda, va desestimar el 2019 les reclamacions de Xavi contra aquesta liquidació, per la qual cosa el també exfutbolista del Barcelona va recórrer i ara l' Audiència Nacional li ha tornat a donar la raó . Així ho plasma la Sala Contenciosa en una sentència, del 26 d'abril, a la qual ha tingut accés Europa Press.





Dictada pel magistrat Rafael Villafáñez i en 10 pàgines, la Sala Contenciosa conclou que l' Agència Tributària va recórrer a un mètode "subsidiari, sense justificació suficient de la impossibilitat d'aplicar els principals", en quantificar els impostos a abonar a les arques públiques, en concepte d'Impost de Societats i pels exercicis del 2013 i del 2014, per Galileu 136 , l'empresa de Xavi ia la qual havia cedit els seus drets d'imatge.





Hisenda va utilitzar per a la inspecció el mètode de distribució de resultats, va considerar "incompleta" la documentació aportada per l'empresa de l'exfutbolista i va acordar una sanció de 602.222 euros. No obstant això, l'AN, com ja va fer l'anterior ocasió, assenyala que tenen prioritat altres formes de càlcul, com ara el preu lliure comparat, el cost incrementat i el preu de revenda.





Al març, la Sala Contenciosa de l'Audiència ja va tombar una altra resolució del TEAC sobre Xavi . Segons la inspecció tributària, Galileu 136 , l'empresa associada a l'exfutbolista havia d'abonar a l' Estat gairebé un milió d'euros en impostos entre el 2009 i el 2012.





Xavi va al·legar que l' Agència Tributària havia barrejat a la inspecció els diners que ell havia cobrat aquells anys com a jugador del Barça amb els ingressos aconseguits a través d'altres entitats.