Flamenc Voyage | Teatre Sala Aquarella







Caldrà recordar una vegada més, per si fos fata, que Barcelona va ser considerada històricament la capital flamenca del nord d'Espanya i que de la ciutat van sortir nombrosos artistes de fama universal. Però la veritat és que, malgrat aquests antecedents, no hi ha una oferta estable de programació flamenca més enllà dels espectacles pensats per al turisme i oferts en locals molt especialitzats. Amb el propòsit d'ampliar aquest panorama, Toni Albadalejo, d'Annexa, i el director coreogràfic Ramón Oller s'han proposat oferir un espectacle capaç d'entusiasmar tota mena de públics, propis i aliens, a la sala Aquarella, que es convertirà a partir del 3 de juny al més semblant a un tablao flamenc.





En realitat, es tracta d'un projecte llargament acaronat per Albadalejo, un promotor teatral que ha manifestat reiteradament el seu amor pel flamenc ja que no en va va ser el productor de l'espectacle d'El Lebrijano a l'Expo de Sevilla o de nombrosos muntatges de Salvador Távora amb la seva companyia La Cuadra. Aquests antecedents l'han portat a concebre ara un nou espectacle titulat Flamenco voyage que pretén ser modern i transversal.





Ramón Oller, que torna a la seva ciutat amb el bagatge de la seva llarga i reeixida carrera pels Estats Units, Puerto Rico, el Paraguai i altres pagaments, va recordar aquells espectacles flamencs que es presentaven no fa tants anys a la Costa Brava i en ortes molts punts del litoral català i els ha volgut recuperar en aquesta proposta que serà un viatge per diferents pals i territoris flamencs capaç d'agradar una audiència molt àmplia. Ha subratllat que actualment els ballarins d'espanyol i flamenc tenen unes tècniques molt superiors a les d'abans, encara que segueix sent fidels al mateix esperit. “Sóc català –va recordar– i per això sé que aquí sempre s'ha ballat molt bon flamenc”.





Per això per a “Flamenco voyage” ha escollit set ballarins (Enrique Arias, Kevin Donaire, Pol Martínez, Rubén Moreno, Maria Fernández, Melisa Maciuk i Montserrat Selma) perfectament formats en flamenc, però també a l'escola bolera i en ball contemporani, que estaran acompanyats de Xavi Morán, reencarnat a Kyra Shimai, com a presentador.





“Flamenco voyage” pot gaudir-se mentre es degusta un bon sopar a base de tapes (amb pernil ibèric, truita de patates, croquetes de cua de toro, seitons, muntadeta de tonyina, gaspatxo, olives i postres, tot això regat amb rebujito o amb altres brous i culminat amb una sorpresa que no van voler revelar-nos) o senzillament amb una copa.





Més informació a: https://flamencovoyage.com