Hola a tots!





Sóc Phil i tinc 5 anyets. I sabeu què? Vaig arribar al centre quan tenia tan sols 2 mesos juntament amb la meva germaneta Susan (que també viu a la gatera).





❌Així que PORTO TOTA LA MEVA VIDA A LA PROTECTORA, sent així un dels més veterans❌ — Ens van trobar al carrer abandonats. Segurament vam néixer ja al carrer o vam ser fruit d'una ventrada no desitjada i ens van abandonar💔





Des de petitet he tingut sempre molta por i aquesta por m'ha acompanyat fins ara. Viure a la protectora, per més que voluntaris i treballadors intenten socialitzar-nos, no m'ha ajudat a avançar gaire en aquest aspecte…





Sóc desconfiat i tímid amb les persones encara que m'encanten i em sento molt a gust amb els altres gatets. La família que em vulgui donar l'oportunitat ha d'entendre que no seré el típic gat que et demani mims el primer dia, potser tampoc el primer mes.





Necessitaré de tu, de la teva paciència i amor, per anar descobrint el significat de tenir família. Descobrir què és una llar i aprendre a confiar ia entendre que només voleu ajudar-me i estimar-me.





BUSCO: una llar amb altres gats sociables per sentir-me més còmode i segur, i poder adaptar-me a poc a poc a les persones. Segur que junts ho aconseguim!





Si esteu interessats a adoptar Phil, o coneixeu algú que pugueu estar-ho, poseu-vos en contacte amb el Centre d'Acollida d'Animals de Companyia de Barcelona a través del correu electrònic etologia.caacb@gmail.com.





Per adoptar gats no cal cita prèvia. Podeu assistir al centre d'acollida de dilluns a divendres de 11 a 13h i de 15 a 17h i dissabte, diumenge i festius de 10:30 a 13:30h (carretera de l'Arrabassada, 250, 08035 Barcelona).





En el cas dels gossos, sí que cal agendar una cita prèvia.