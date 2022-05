Una persona manejant el seu assistent virtual de Google.- @ep





La quantitat d'assistents de veu superarà la població mundial el 2024 , arribant als 8.400 milions de dispositius davant dels 4.200 milions que es comptabilitzaven a finals del 2020, segons un estudi de Juniper Research.





Segons ha determinat aquesta investigació, els assistents de veu que s'han comercialitzat al sector de l'automoció i aquells connectats a televisors tindran la major taxa de creixement , molt més que aquells maquinaris dedicats a llars intel·ligents. Tot i això, els experts de Juniper Research han volgut matisar que aquestes estimacions podrien variar en funció del comportament dels futurs consumidors.





"Els hàbits arrelats respecte a com s'han fet servir fins ara els dispositius podrien limitar les possibilitats comercials dels assistents de veu" explica James Moar, investigador de Juniper. aquests dispositius”, afegeix.





Assistents com Siri o Alexa detecten i executen una ordre de veu imperceptible per a l'orella humana.- @ep







D'altra banda, l'estudi de Juniper Research ha determinat que els assistents de veu experimentaran també un creixement al món laboral i les oficina, encara que en menor mesura. Això es basa en una estimació que menys de 354 milions d'ordinadors tenen els seus assistents de veu actius , particularment Microsoft, que cada cop s'allunya més de Cortana, assistent virtual intel·ligent creat pel gegant tecnològic el 2014.





















NO NOMÉS PER COMODITAT

A més de facilitar la vida diària, aquest tipus de tecnologies han ajudat també en altres camps, com ara la cura de la salut física o mental i l'aprenentatge.





El passat 2021 l'Associació per a l'Autocura de la Salut creava GAU, un chatbot desenvolupat per l'empresa 1millionbot i dissenyat perquè els usuaris que visiten la web d'Anefp puguin conèixer els hàbits i els comportaments saludables que han adquirit els espanyols durant la pandèmia i que són crucials per fer front al virus i reduir els contagis.





ARCOmadrid també farà ús d'aquesta tecnologia, comptant per primera vegada a la seva història amb un assistent virtual per millorar l'experiència dels visitants a la principal fira d'art contemporània a Espanya, que se celebrarà al Recinte Firal d'Ifema Madrid entre el 23 i el 27 de febrer.





Assistent Bixby.- @ep





Samsung també ha pujat al carro de l'assistència virtual per incrementar l'experiència d'usuari: Bixby, el seu tradicional assistent, ha incorporat aquest any als telèfons mòbils més recents de la companyia una de les funcions més populars de Google Assistant que permet a l'usuari ús d'algunes de les seves funcions sense necessitat d'ordre d'activació.