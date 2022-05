La demanda global de petroli arribarà al bec entre el 2025 i el 2027 a causa de l'increment de la penetració de la mobilitat elèctrica , mentre que les energies renovables es triplicaran d'aquí al 2050, passant a representar el 50% en la generació d'electricitat mundial el 2030 i entre el 80% i el 90% el 2050, segons l'informe 'Global Energy Perspective 2022' elaborat per la consultora McKinsey & Company .





Entre les conclusions de l'anàlisi, publicada aquest dijous, també hi ha l'estimació que la demanda d'hidrogen creixi entre quatre i sis vegades d'aquí al 2050, "impulsada principalment pel transport per carretera, marítim i aviació", i es calcula que representarà el 10% del consum mundial denergia final en aquest horitzó temporal.





Tot i el ràpid creixement de l'economia mundial i de la població, calculat en 2.000 milions de persones , es preveu que el creixement del consum d'energia es redueixi, “augmentant només en un 14% per al 2050”.





Assortidor de gasolina @ep





D'altra banda, l'informe apunta que el creixement futur de les inversions en energia estarà impulsat "gairebé totalment" per les renovables i les tecnologies de descarbonització.





En tant, la tecnologia de captura, emmagatzematge i ús del carboni (CCUS, per les sigles en anglès) es posiciona com "una de les palanques més adequades per a la descarbonització", a partir d'una penetració gairebé inexistent actualment i amb oportunitats d'inversió que "superen els mercats de gas natural liquat (GNL) actuals".





" Serà necessari capturar de dues a quatre gigatones de CO2 mitjançant CCUS per al 2050, l'equivalent al 10% de les emissions actuals, per descarbonitzar les indústries pesades en què els combustibles fòssils segueixen exercint un paper important ", ha subratllat el soci. sènior' de McKinsey i líder de la pràctica d'Energia i Materials a Espanya i Portugal de la consultora, David González.





L'anàlisi de la companyia també indica que energies com la solar o l'eòlica també han estat impactades pel desenvolupament tecnològic i l'optimització de la cadena de subministrament.





"De fet, el cost de l'energia solar ja s'ha reduït a la meitat, mentre que els costos de l'energia eòlica han disminuït gairebé un terç. Com a conseqüència, el 61% de la nova instal·lació de capacitat renovable ja té un preu més baix que les alternatives de combustibles fòssils", assevera la consultora.





UN COMPROMÍS MUNDIAL





Encara que tots els països compromesos compleixin i assoleixin els seus objectius de zero emissions netes, encara s'espera que l'escalfament global arribi a 1,7 graus. Per poder mantenir l'objectiu dels 1,5 graus les reformes i transformacions haurien de ser encara més ambicioses “, ha defensat González.





En aquest context, Mckinsey destaca que en el marc de la Conferència de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic (COP26), 64 països que representen el 89% de les emissions mundials de CO2 han fet compromisos de zero emissions , mentre que les empreses del sector privat continuen augmentant els seus objectius de descarbonització.





Tot i això, la consultora considera que en el camí cap als 1,5°C cal que el sistema energètic mundial "acceleri de forma significativa" la seva transformació, passant de l'ús de combustibles fòssils cap a l'eficiència, l'electrificació i nous combustibles de manera més ràpid que amb els compromisos ja anunciats.





"Per això caldrà un important augment en inversions en tots els sectors i que les regulacions que exigeixen una major proporció d'energies renovables, CCUS, o combustibles sostenibles donin el suport necessari per estimular aquestes inversions a curt termini", afegeix la companyia.