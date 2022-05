"Patim un infrafinançament històric com a sector i és imprescindible que el Govern aporti nous recursos per mantenir una estructura que havia beneficiat un col·lectiu molt vulnerable" | @ep







L'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), el Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) i La Unió Catalana d'Hospitals (La Unió) lamenten l'eliminació de les mesures econòmiques associades als protocols de la COVID-19 i alerten de l'aparició de “deficiències històriques” perquè no podran mantenir una ràtio de professionals necessari que havia permès millorar l'atenció de la gent gran.





“Aquests dos darrers anys hem incrementat el personal d'atenció directa, hem sectoritzat els nostres espais per personalitzar més l'atenció, hem esponjat els centres, i ara no podem fer enrere tot això. És imprescindible un fons extraordinari per part del Govern si volem que es mantinguin totes les mesures que hem implementat i no haver de tornar al nivell datenció previ a la pandèmia”, alerten.





La publicació aquesta setmana del Reial decret 5/2022, del 17 de maig, ha suposat la derogació d'una sèrie de mesures econòmiques en residències i centres de dia que havien enfortit l'atenció cap a un col·lectiu tan vulnerable com el de les persones grans amb dependència.





Tot això decau, però alhora se segueix mantenint un protocol específic, l'anomenat Procediment d'actuació davant casos d'infecció pel nou coronavirus SARS-CoV-2 que segueix fixant mesures especials de protecció a l'àmbit residencial, una "contradicció flagrant" " per a les empreses i entitats del sector, que demanen "coherència" al Govern i més "recursos" en previsió de nous rebrots o empitjoraments de la situació epidemiològica, i més tenint en compte que les darreres setmanes han empitjorat les dades en l'àmbit assistencial, amb més contagis de caràcter asimptomàtic o lleu.





Les patronals alerten d'un “infrafinançament històric, agreujat per l'encariment de costos materials i de subministraments, amb unes tarifes públiques de residència i centre de dia que en els darrers deu anys s'han incrementat molt lentament.





D'altra banda, les organitzacions empresarials volen continuar avançant en la integració social i sanitària i redefinir el model d'atenció a residències en cooperació amb l'administració per garantir un sistema de màxima qualitat, finançat i sostenible els propers anys. Finalment, demanen al Govern el compliment dels acords econòmics pactats amb l'executiu anterior per garantir la viabilitat del Conveni GERCAT per millorar les condicions laborals dels professionals, el principal actiu de l'atenció a les persones.





Així mateix valoren la voluntat de la conselleria de Drets Socials d'enfortir el treball conjunt i continuat amb el sector per compartir els reptes més immediats i les respostes necessàries per afrontar el seu subfinançament i millora de la qualitat per fer front amb solvència a les necessitats creixents àmbit de latenció a la dependència.