Plaça Catalunya de Barcelona | @ep





L' Ajuntament de Barcelona i el FC Barcelona organitzen conjuntament un dispositiu aquest dissabte a la plaça Catalunya per seguir a través d'una pantalla gegant la final de la Women's Champions League , que el Barça juga a partir de les 19 hores contra el Lió Féminines al Allianz Stadium de Torí .





La instal·lació de la pantalla "respon al creixent i enorme interès i seguiment que ha generat l'equip blaugrana", en què serà la tercera final de la Champions que disputa el conjunt de Barcelona , i la segona de manera consecutiva, segons ha detallat el Ajuntament .





L'accés és lliure i gratuït, l'aforament està limitat a 20.000 persones per garantir la seguretat i la festa esportiva i ciutadana comença una hora abans del partit, a les 18 hores, amb música ambient a càrrec d'un Dj i de l'animació d'un speaker, on també hi haurà servei de menjar i beguda.





La plataforma DAZN , que compta amb els drets en exclusiva de la competició europea de futbol femení, s'ha sumat a la iniciativa i "facilitarà el senyal d'emissió" de la trobada, que s'emetrà a nivell global a més de 230 països i territoris.





El consistori ha informat que la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i els serveis de seguretat del club blaugrana establiran el control d'accés per evitar l'entrada d'”objectes perillosos i contundents”, pirotècnia, ampolles de vidre o envasos rígids, i també estarà prohibit entrar begudes alcohòliques.





L ?Ajuntament també ha estudiat l?organització d?una rua pels carrers de la capital catalana aquest diumenge, si les jugadores del FC Barcelona acaben revalidant el títol europeu.