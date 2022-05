Temperatures d'estiu aquest cap de setmana | @ep





Un total de 25 províncies d'una dotzena de comunitats autònomes tindran aquest avís de risc temperatures molt altes que podrien arribar a vorejar els 40 graus centígrads, o bé per tempestes amb calamarsa o per fenòmens costaners, segons informa l' Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ) .





En concret, l'avís groc per risc de tempestes acompanyades de calamarsa afectarà aquest dissabte Astúries, Lugo i Orense , mentre que l'avís per calor s'ha activat per a les províncies de Còrdova, Almeria, Jaén, Granada i Sevilla que arribaran a 36 a 39 graus centígrads; Orense, Zamora, Àvila, La Rioja, Guipúscoa, Navarra, Osca, Saragossa, Terol, Girona, Lleida, Barcelona, Ciudad Real, Conca, Toledo, Madrid i Badajoz.





A més, Cadis tindrà risc per fenòmens costaners, ja que bufarà vent de Llevant fort, amb força 7 i fins i tot ocasionalment amb força 8.





Probables xàfecs i tempestes localment fortes al nord-oest peninsular. Temperatures significativament altes a bona part de la Península ia les Balears . Intervals de vent fort al principi a l'Estret i el litoral gallec.





L' AEMET pronostica un dissabte de cels clars o amb alguns núvols alts a la façana oriental peninsular ia les Balears i espera intervals ennuvolats de tipus mitjà i una mica de nuvolositat d'evolució diürna a la resta de la Península .





Així mateix, hi haurà alguns intervals ennuvolats de tipus baix al principi al nord de Galícia i l'àrea cantàbrica i probables xàfecs i tempestes durant la segona meitat del dia a Galícia ia l'oest de l'àrea cantàbrica i no descarta que puguin ser localment forts i amb calamarsa.





També hi ha la possibilitat d'alguns xàfecs o tempestes aïllats a l'est de l'àrea cantàbrica, l'entorn de la Meseta i àrees muntanyoses del terç oriental peninsular, amb escasses precipitacions però potser amb ratxes de vent de certa importància. A les Canàries , intervals ennuvolats al nord de les illes, i poc ennuvolat al sud.





Igualment, preveu que hi hagi boires matinals a l'interior de Galícia i Astúries i boires costaneres al Cantàbric occidental i al sud del mar d' Alborán . La calima afectarà la Península , encara que serà una mica menys intensa al terç aquest peninsular.





Respecte a les temperatures, l' AEMET espera que baixin a l'oest d'Andalusia però que pugin al nord i al nord-est peninsular. En concret, se superaran els 35 graus centígrads en la depressió de l' Ebre , el quadrant sud-oest peninsular i punts de l'altiplà Nord . Les mínimes baixaran a l'oest d' Andalusia i pujaran a l'oest de la Meseta i l'interior de Galícia . A la resta hi haurà pocs canvis.





Finalment, els vents bufaran amb intervals forts del nord-est al litoral gallec i de llevant a l' Estret i Alborán i tendiran a amainar. El vent de l'est bufarà al Cantàbric i les Balears i arribaran del sud o sud-est a la meitat oriental peninsular. A la resta de la Península predominaran els vents fluixos ia les Canàries bufaran els vents alisis.