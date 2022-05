Planta de Biosansa CatSud | J. Revillas





Des del mes d'abril, alguns dies especialment a la nit, els veïns de Santa Bàrbara pateixen molestes olors provinents de la planta Biosansa Catsud , ubicada al terme de la Galera , però a menys d'un quilòmetre i mig de Santa Bàrbara. La planta va començar el seu procés productiu el passat abril.





És una planta que produeix un fum que la major part és vapor d'aigua però amb certs components que fan olor. No és a tota hora ni cada dia, però quan el vent bufa de sud o sud-oest el fum arriba al nostre poble. I és una olor molesta», explica al Diari de Tarragona l ?alcalde de Santa Bàrbara, Antonio Ollés.





Aquesta olor és desagradable, especialment quan amb la calor que fa aquests dies es mantenen les finestres de casa obertes oa l'hora de prendre alguna cosa en una terrassa, a la nit. Per això alguns veïns del poble ja han traslladat el malestar al respecte de l'alcalde.





La planta dedicada a la rasa no és nova, sinó que està en marxa des del 2010, però va fer fallida i feia temps que estava parada. Des de fa uns mesos ha tornat a reobrir amb un grup de socis de municipis veïns. «Amb la rasa cal fer alguna cosa, no es pot llençar. Hi ha d'haver un procés per eliminar-la», detalla l?alcalde.





El passat estiu van arrencar les gestions i finalment el 31 de desembre passat es va atorgar la llicència. Ara la planta és en període de proves, però ja poden començar a treballar amb normalitat. I en el moment d'arrencar, és quan també s'han iniciat les olors.





Muñoz té previst reunir-se amb l'empresa per saber la previsió de durada d'aquestes feines i per molestar "el mínim possible" a Santa Bárbara.





Dilluns tots dos alcaldes es reuniran per abordar la qüestió i emprendre accions sobre això. Tots dos coincideixen que segur que serà possible, com a mínim, aturar l'activitat de la planta durant la setmana de festes de Santa Bàrbara , per exemple. El període de proves de la planta també servirà per millorar altres aspectes de la producció, si cal.