Anabel Pantoja, neboda d'Isabel Pantoja i concursant de Supervivents | @ep





Anabel Pantoja es trobava a la zona de nominacions de la palapa. Després d'haver donat el seu vot al costat d' Alejandro Nieto, Jorge Javier demanava al supervivent que tornés amb la resta dels seus companys per quedar-se sol amb Anabel, que es quedava completament espantada.













Aviat el presentador li desvetllava el motiu: "Aquests dies t'hem vist amb els sentiments a flor de pell recordant el teu encara marit".





Com en una de tantes converses, Anabel se sincerava amb les seves companyes . Mentre parlaven de les possibles visites dels seus éssers estimats, la neboda d'Isabel es plantejava la possibilitat que fos Omar qui viatgés a Hondures per veure-la.





Va ser llavors quan la supervivent va fer una confessió a Tania i Ana Luque : "Jo no vull signar els papers. Divorci i tot això sona que ja... Adéu", deia, i no semblava sentir-se molt còmoda imaginant que ell pogués estar amb una altra persona.





Moments més tard, Anabel es desfogava també amb Desy a la tanca: "No sé fora... Jo tenia una vida perfecta, havia aconseguit el que és meu i de sobte a mi se'm creua el cable, me'n vaig de casa... Ha estat tot molt fort. El més bonic que he fet m'ho he carregat. M'he equivocat i no sé quan surti el que trobaré”.





"Jo em vaig venir amb la vida molt desordenada, per no dir-te que estava sola. Aquí m'he adonat del que jo tenia", començava. El presentador li preguntava si sentia penediment per la decisió que va prendre: "Hi ha dies. Del que més me'n penedeixo és d'haver fet mal a Omar . El que no sé és el que em trobaré fora quan surti. Espero que ell estigui bé, que estigui feliç i que la vida em doni el que jo mereixi o el que em tingui preparat”.





"Tu tornaries amb ell?", li ha preguntat Jorge . "Jo no sé si ell hi és. No puc respondre això així. Jo hi he de tornar. És clar que me'n recordo molt, però no sé on és, ni amb qui està, ni com està".