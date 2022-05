Diu que el Govern impulsa "la resolució del conflicte polític" per decidir sense interferències el futur de Catalunya | @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que durant el seu primer any de mandat el Govern ha “treballat per posar les institucions al servei de la Catalunya sencera, perquè tothom se senti representat i perquè tothom senti que forma part”.





Així ho defensa en un vídeo que ha publicat a Twitter aquest dissabte, dia en què es compleix un any des que va arribar a la Presidència del Govern després de les eleccions del 14 de febrer de 2021, en què l'independentisme va ampliar la seva majoria absoluta a el Parlament.





Al vídeo, Aragonès destaca que durant aquest any el seu Executiu ha treballat "per situar Catalunya a Europa , recuperant la interlocució amb les institucions comunitàries i portant la veu de Catalunya per tot arreu".





També recorda que treballa per impulsar polítiques que posin la vida de les persones al centre, com per exemple del P2 gratuït, així com per emmarcar-les dins “una clara visió feminista”.





Aragonès reafirma el compromís del Govern per una industrialització verda i digital que permeti generar "llocs de treball de qualitat i ben remunerats".





Per ell, el millor exemple d'aquesta industrialització verda i digital és la fàbrica de components de bateries que s'instal·larà a Mont-Roig del Camp , “la inversió més gran de caràcter industrial de nova implantació en els darrers vint anys”.





En aquest àmbit també destaca "l'impuls de les energies renovables de manera decidida, distribuïda" i el reforç de l'autoconsum, que segons ell havia quedat oblidat durant molt de temps.





També elogia l'”aposta clara pel futur, per la investigació i la innovació”, així com el compromís del Govern per l'accés a l'educació superior, rebaixant i adaptant els preus.