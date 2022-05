Platja del litoral espanyol | @ep





La Conselleria de Vicepresidència i Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat ha rebut la sol·licitud de 69 municipis costaners per instal·lar 5.828 serveis temporals a les platges de la costa catalana de cara a l'estiu.





De les actuacions sol·licitades aquest any, 2.084 corresponen a activitats comercials i el total de sol·licituds es troba per sobre de les de l'últim any, quan se'n van sol·licitar 5.771, segons un comunicat del departament aquest dissabte.





La ciutadania podrà consultar els serveis disponibles a cadascuna de les 467 platges al visor de costes i al visor de l' Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) a partir de la festivitat de Sant Joan.





Un 36,91% dels serveis sol·licitats aquest any per a la temporada de bany, entre juny i octubre, corresponen a la província de Girona , seguit de Barcelona , amb el 29,86% de sol·licituds, i Tarragona amb 24,83% i un 8,41% a les Terres de l'Ebre.





D'altra banda, aquest estiu un total de 94 platges de Catalunya tindran la distinció de la Bandera Blava , una qualificació europea que avalua l'estat de les platges i les aigües des del punt de vista de la qualitat ambiental.





Durant aquest estiu se seguirà aplicant el Pla d'actuació del Procicat dels anys 2020 i 2021, que incloïa el respecte d'una distància de seguretat entre les persones usuàries com a mesura de prevenció davant del Covid-19.





En aquest sentit, s'aplicaran les mesures que durant aquests dos anys han permès ocupar més superfície a les platges per part d'alguns serveis de temporada comercial respectant la distància de seguretat.