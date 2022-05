Turull defensa que la nova executiva inclou "totes les sensibilitats" | @ep





La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha presentat aquest dissabte la seva candidatura conjunta per presidir el partit amb l' exconseller i vicepresident de Junts, Jordi Turull, com a secretari general, i ha promès "avançar cap a la independència" de Catalunya .





Així ho ha dit durant el seu discurs de presentació de la candidatura al costat de Turull i la nova executiva en un acte a Sant Climent de Llobregat , ha informat el partit en un tuit.













Per a Borràs , la candidatura i la nova executiva configuren la nova imatge que el partit vol projectar, "una imatge de solvència per avançar cap a la independència".





També ha destacat el seu compromís per “tirar endavant el país” i afirma que des d'aquest mateix dissabte començaran a treballar per aconseguir els seus objectius.





Per part seva, Turull ha defensat que la candidatura de la nova executiva inclou "totes les sensibilitats" i ha considerat que qualsevol afiliat a Junts es pot sentir reflectit.





Ha afegit que el partit té la intenció de "tornar a impulsar la determinació de la tardor del 2017" que, segons ell, va fer a l'independentisme vencedor davant de l'Estat espanyol.





A l'acte han assistit càrrecs del Govern com els consellers Jaume Giró, Gemma Geis i Violant Cervera, així com membres de l'executiva del partit com Francisc de Dalmases, Josep Rius, Míriam Nogueres, Joan Canadell, Damià Calvet, Jaume Alonso-Cuevillas i Aurora Madaula , entre uns altres.