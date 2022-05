Els dos estils s'han visualitzat en els seus respectius discursos a la clausura del XVII congrés del PP de Madrid , que s'ha celebrat a Ifema, en què Ayuso ha estat coronada presidenta del partit amb el 99,12% dels vots, per sobre del 98,35% que va aconseguir Feijóo al congrés de Sevilla de l'1 i 2 d'abril, un avantatge en "un punt" que ell mateix ha recordat en el seu discurs.





Feijóo ha assegurat que és "evident" que Isabel i ell són persones "diferents", pertanyen a "generacions diferents" i tenen "formacions i trajectòries diferents". Fins i tot ha fet broma assegurant que ell ve de terres altes, on hi ha "més quilòmetres de costa que a Madrid", i ella del centre de l'altiplà" on avui hi ha 37 graus.





"Però el cert i la veritat, bromes a part, tots dos volem el mateix. Creiem que en la política es ve a servir i no a servir-se. Tots dos creiem que les institucions han de contribuir a la millora de l'economia, la cohesió social i el benestar dels ciutadans", ha manifestat.





Feijóo ha tornat a posar l'accent en allò que els uneix perquè tots dos creuen a l' Espanya de "l'honradesa, el talent i l'emprenedoria". "En definitiva, tots dos tenim ganes, ganes de servir el nostre país. I això és el fonamental de la política, tenir ganes de servir sent útils al nostre país", ha asseverat.





Dit això, el president dels 'populars' ha defensat davant Ayuso i el PP madrileny centrar-se en l'economia i el que preocupa els ciutadans, sense entrar a les "cortines de fum" i els "debats estèrils" que posa damunt de la mesa el Govern de Pedro Sánchez , a qui considera el "menys preparat, més feble i més dividit" de la democràcia.





Feijóo ha afirmat que ell ha vingut al PP per "millorar el país, la seva política, la seva economia i les seves institucions" i ha advertit que fins i tot el CIS recull que els principals problemes que preocupen la gent són la crisi i l'atur. Per això, ha deixat clar que "a això és al que es dedicaran" al PP fins que obrin les urnes.





En el seu discurs, Ayuso ha estat fidel al seu estil i ha entrat al cos a cos contra el Govern de Pedro Sánchez , a qui ha qualificat com a "totalitari" i el "menys lleial als espanyols", i ha sostingut que al centre dreta estan obligats a defensar "principis i idees" ia enfrontar-se "al populisme, al comunisme, a les tiranies" i "a corregir els senyors l'esquerra" que imposen com cal sentir-se i sobretot donen a les dones "lliçons de política".





"El centre dreta no pot deixar que l'esquerra colonitzi problemes i perverteixi fins i tot les paraules i passar després a arreglar després l'economia mentre s'assenten les transformacions ideològiques de l'esquerra", ha reivindicat el president, que ha assenyalat que el PP "ha de deixar el segell, el de les conviccions i idees en la construcció i la defensa de la realitat”.





Tot i les diferències en el discurs, Ayuso ha reivindicat que el PP és “el partit d' Alberto Núñez Feijóo ”. "Gràcies, president, gràcies per la teva confiança, perquè això és possible gràcies a tu. T'honra el pas que has fet. Jo no em puc ni imaginar què és desposseir-me d'un projecte com és el de la Presidència d'un Govern com el de la Comunitat de Madrid, amb tot el que hi he posat, i fer un pas per estar avui al capdavant de tot Espanya", ha manifestat.





La presidenta ha posat èmfasi que Feijóo i ella són "companys", tot i que "ara hi ha una jerarquia", i ha recordat que han compartit ser-ho "durant els moments més difícils de la pandèmia" on han "barallat com a titans" . Així, s'ha compromès a des de Madrid no fallar-lo. "Que em digui Déu què cal fer en aquesta vida, per donar-ho tot perquè aviat arribis al Govern espanyol ", ha llançat.





La líder del PP madrileny ha incidit que després diran que "hi ha xoc entre un missatge i un altre" o parlaran del que "ha volgut dir ella o el que ha volgut dir ell", i com que no hi ha "xoc de res" parlaran de "xoc d'estils".