El valencianisme es cansa de Peter Lim





El valencianisme s'ha concentrat dissabte a les cinc de la tarda a l' Avinguda de Suècia per protestar més fort que mai contra Peter Lim . L'últim partit de LaLiga contra el Celta de Vigo és el menys important. La tensió amb la propietat és màxima després d´una setmana d´àudios d´Anil Murthy i molts anys de despropòsits a tots els nivells. L'afició té més ganes i més raons que mai per dir-li ' Basta ya ' a Meriton .









La iniciativa impulsada per Llibertat VCF ha agafat força amb el pas dels dies. Nou plataformes d'oposició a Lim han aparcat les seves diferències per unir-se i donar suport de nou a la tercera manifestació massiva de l' era Lim . Llibertat VCF, l'Agrupació de Penyes, De Torino a Mestalla, Esperit del 86, 'It Must Be Love 86', VCF Sud, Ciberche, 'Últimes Vesprades a Mestalla' i Viachers VCF han unit forces, com en les darreres protestes, per complir junts amb un deure: Lluitar per la supervivència del club. «El nostre club, el València CF , es troba en mans dels que en repetides ocasions han demostrat sentir un menyspreu absolut per la seva història, la seva afició i el seu futur. Lluitar per la supervivència del nostre club no és una opció, és un deure. Truquem a tota l'afició valencianista per trobar-nos mitja hora abans de l'inici del darrer partit d'aquesta lliga, el València-Celta, a l'Avinguda de Suècia i convertir aquest partit en un dia de lluita pel futur del nostre club. No deixem que ens silenciin, no deixem que destrossin 100 anys d'història amb total impunitat, no deixem que li robin al valencianisme la seua dignitat. El partit més important del valencianisme ho juga l'afició. Vine i fes-te sentir. Lim out. Lim go home», van dir en un comunicat.





Delegació de Govern va declarar el partit d'alt risc per ampliar el cordó policial i garantir «els drets dels valencianistes que es volen concentrar i dels valencianistes que volen entrar al partit». Les institucions esperen una resposta “pacífica, serena i amb sentit comú” de la gent.