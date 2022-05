Alejandro Fernández, president del PP català | @ep





El president del PP català, Alejandro Fernández, ha qualificat aquest dissabte d'"any perdut" el mandat del president de la Generalitat, Pere Aragonès , dia en què es compleix un any des que va arribar a la Presidència del Govern.





En declaracions davant els periodistes a l' Aplec del Cargol de Lleida , juntament amb el portaveu del PP a Lleida, Xavi Palau, Fernández ha titllat de "fracàs estrepitós" la gestió de les competències catalanes en sanitat i educació, que als seus ulls són les primordials, recull un comunicat.





L'ha acusat de no haver "governat per a tots", sinó només per als ciutadans independentistes, i li ha retret que Catalunya lideri, segons ell, les llistes d'espera a sanitat més llargues d' Espanya .





Ha dit textualment que la gestió d'Aragonès ha estat un autèntic desastre i ha assegurat que és la primera vegada que veu “tota la comunitat educativa demanant la dimissió del conseller”, Josep Gonzàlez-Cambray.





Per la seva banda, Palau ha assegurat que l' alcalde de Lleida, el republicà Miquel Pueyo , ha realitzat "la pitjor i menys diligent" gestió de l'alcaldia que ha vist fins ara.