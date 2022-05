Igor Zelenski, director del Ballet Estatal de Baviera | Caterina Hess





Una dimissió l'explosivitat de la qual només es fa palesa a poc a poc: a principis d'abril, Igor Zelensky , director del Ballet Estatal de Baviera, va renunciar al seu càrrec -en referència a "assumptes personals, familiars" que requerien la seva "tota atenció i temps" ". És cert que l'apel·lació a l'esfera privada només semblava amagar embolics polítics. La investigació prèvia de SZ havia demostrat que Zelensky havia estat un expert en dansa al consell de supervisió d'una fundació russa des del 2018, que construirà quatre centres culturals, un d'ells a Sebastopol a la Crimea annexada. Un compromís problemàtic, especialment després de l'atac rus a Ucraïna .





Un vídeo de YouTube va mostrar Zelensky al costat de Vladimir Putin presentant el projecte. Va desaparèixer de la xarxa immediatament abans que SZ ho informés. Els informes de la plataforma de recerca IStories i la revista de notícies Spiegel suggereixen que els llaços de Zelensky amb la família del president rus poden ser encara més estrets.veïnatge. En conseqüència, es diu que Zelensky té una relació amb la filla menor de Putin, Katerina Tikhonova, inclosa la seva descendència. El que semblava una mera tàctica d'encobriment a principis d'abril podria ser irònicament cert: si l'informe és correcte, Igor Zelensky en realitat té "assumptes familiars" dels quals ocupar-se i no només per demostrar la seva lleialtat al Kremlin .





Els rumors sobre un romanç d'alt nivell del pare de tres fills, que està casat amb una exballarina, circulen des de fa molt de temps. Ara diversos informants aparentment han filtrat material explosiu: butlletes d'avió, correus electrònics, còpies de documents d'identitat, els plans de la núvia per mudar-se a Munic . La informació disponible per a Der Spiegel pretén provar que Tikhonova i Zelensky van viatjar d' anada i tornada entre Moscou i Munic . De vegades per separat, de vegades junts i de vegades acompanyats per personal, com mainaderes, empleats del servei secret, guardaespatlles.