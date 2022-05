Stephanie Frappart, àrbitre progessional | AFP7 i EuropaPress







Sis dones formaran part de l'equip d'àrbitres que formaran part del Mundial de Qatar 22. La francesa Stephanie Frappart, la ruandesa Salima Mukasanga i la japonesa Yoshimi Yamashita , amb les assistents brasilera Neuza Back, mexicana Karen Díaz Medina i la nord-americana Kathryn Nesbitt , faran història al proper mundial de futbol ja que serà la primera vegada que hi hagi àrbitres en una Copa del Món masculina , segons la relació de col·legiats anunciada per la FIFA .





Frappart , de 38 anys i internacional des del 2011, és la col·legiada més reputada i reconeguda. Després de dirigir els més grans tornejos femenins, incloses finals de mundials, el 2019 es va convertir en la primera dona encarregada d'arbitrar la final de la Supercopa masculina ( Liverpool-Chelsea ) i el 2020 va ser la primera a dirigir una trobada de la Lliga de Campions (Juventus-Dinamo Kíev). També va ser la primera àrbitre en un partit de l' Eurocopa masculina en ser designada com a assistent del neerlandès Danny Makkelie al Turquia-Itàlia que va obrir el torneig.









Mukasanga va ser la primera dona a dirigir un partit de la Copa d'Àfrica aquest any ( Zimbabue-Guinea ) després d'haver estat la quarta col·legiada per al partit Guinea-Malaui , i Yamashita va dirigir aquest abril la trobada Melbourne City-Jeonnam Dragons de la Champions asiàtica .





"Ens complau poder explicar per primera vegada en la història del Mundial amb les àrbitres Stéphanie Frappart (França), Salima Mukansanga (Rwanda) i Yoshimi Yamashita (Japó) , juntament amb les assistents Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (Mèxic) i Kathryn Nesbitt (Estats Units) .Amb aquests nomenaments culmina un llarg procés que va començar fa diversos anys amb la designació d'àrbitres en tornejos masculins juvenils i absoluts de la FIFA ”, va afirmar l'italià Pierluigi Collina, president de la Comissió d'Àrbitres de la FIFA.





"En aquest sentit, no ens cansarem de repetir que l'important és la qualitat i no el gènere", ha advertit l'excol·legiat, que ha apuntat que espera que "en el futur, el fet que hi hagi àrbitres d'elit en grans competicions masculines s'entengui com una cosa normal i deixi de ser notícia".





"Es mereixen estar a la Copa Mundial de la FIFA perquè el seu rendiment és excel·lent de forma constant, i aquest és el factor determinant per a nosaltres", va assegurar Collina .





En total, han estat designats per la Comissió d'Àrbitres de la FIFA 36 col·legiats, 69 assistents i 24 membres de l'equip arbitral de vídeo. "Com sempre, hem anteposat la qualitat a tota la resta, i els col·legiats escollits tenen el màxim nivell mundial", va assegurar Collina , president de la Comissió d'Àrbitres de la FIFA, que va afegir que Rússia "va tenir molt èxit, entre altres coses, per l'excel·lència de l'arbitratge" i que ho donaran "tot perquè encara sigui millor a Qatar ".





Segons informa la FIFA , el projecte ' Rumbo a Qatar 2022 ' va començar el 2019. Van analitzar més de mig centenar de trios arbitrals com a possibles candidats, que van ser sotmesos a una preparació intensa.





"La pandèmia va afectar les nostres activitats, sobretot el 2020 i principis del 2021. Per sort, encara faltava força per al Mundial i vam tenir prou temps per preparar els candidats. Hem anunciat els noms amb tanta antelació perquè volem treballar encara més amb els col·legiats nomenats per a la Copa Mundial de la FIFA i fer-los un seguiment en els propers mesos. El missatge és clar: no s'adormin als llorers, segueixin esforçant-se i preparin-se amb molt rigor per al Mundial", ha asseverat Collina .





El suís Massimo Busacca, director de la Subdivisió d'Arbitratge de la FIFA, ha explicat que "gràcies a un programa innovador de seguiment i suport, els instructors d'àrbitres de la FIFA poden supervisar tots els col·legiats encara més de prop i amb més intensitat que abans".





"És un factor molt important, amb el qual esperem apreciar millores i avenços considerables de cara a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. A més, hi haurà programes a mida, en particular quant a la salut i la condició física. Es controlarà a cada col·legiat en els propers mesos i es farà una avaluació final dels aspectes tècnic, físic i mèdic poc abans del torneig, perquè estiguin en les millors condicions a l'inici del Mundial ”, va comentar.





Els col·legiats seleccionats participaran al juny i juliol a diversos seminaris ( Asunción, Madrid i Doha ), en els que es revisaran i analitzaran vídeos de situacions reals de partit, i participaran en sessions pràctiques d'entrenament amb futbolistes, que es gravaran perquè els participants rebin comentaris immediats dels instructors.





"La preparació continua estant centrada a protegir els futbolistes i la imatge del futbol, a dotar-lo de coherència i homogeneïtat, a llegir el partit des del punt de vista tècnic i tàctic i entendre la diversitat de mentalitats entre futbolistes i equips. No podem evitar tots els errors, però farem el possible per limitar-los al mínim", va assegurar.