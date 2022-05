El Banc d'Espanya considera que el projecte de llei d'habitatge no preveu actuacions que impulsin estructuralment l'oferta d'habitatge en règim de lloguer @ep







Un dels objectius bàsics que persegueix la Llei d'Habitatge , ara en tramitació, és la reducció o l'eliminació de les dificultats d'accés a l'habitatge que troben els col·lectius més afectats, com és el cas dels joves i les llars amb rendes més baixes. Per això s'han buscat algunes mesures tendents a col·laborar amb aquest objectiu, com ara el foment de l'oferta o la prohibició de privatitzar habitatges públics per al lloguer.





Tot i això, encara haurà de passar un temps perquè el conjunt de mesures que contempla aquesta llei, dels seus fruits ja que la realitat és molt diferent.





Segons l'últim informe anual del Banc d'Espanya , publicat dimecres passat i basant-se en dades d' Eurostat , considera prioritari actuar per reduir els efectes adversos de la desigualtat per a l'accés a l'habitatge.





La dada que ofereix és contundent, ja que pràcticament la meitat, el 48,7% dels espanyols que vivien de lloguer el 2020 a preus de mercat, es trobaven en risc de pobresa o d'exclusió social. Es tracta del percentatge més elevat de tota la Unió Europea (UE) , fixant-se la taxa mitjana del conjunt de països que la integren al 32,3%.





Però la contundència de la dada a més es veu reforçada quan també es pot extreure que un 35,9% d'aquests llogaters, una mica més d'un terç, dedicaven més del 40% de la renda disponible a l'habitatge, cosa que contrasta amb una taxa del 25 ,8% de mitjana a la UE. Sens dubte, i com a conseqüències de la situació econòmica d'aquests dos anys que han passat, les xifres fins i tot han pogut empitjorar.





La pandèmia per Covid , que va fomentar l' ocupació per part de les empreses del recurs dels ERTE , juntament amb les tensions inflacionistes viscudes des de l' estiu passat i que sembla que van culminar el mes de març passat amb un màxim d' IPC al 9,8 % interanual, sens dubte, va deteriorar encara més la situació financera de les llars més desafavorides.





Aquest agreujament, a més, es pot veure recolzat perquè la mesura de control de rendes que preveu la llei d'habitatge, segons el Banc d'Espanya, “podria no tenir l'efecte desitjat”. Ho argumenta en el sentit que les polítiques de control de rendes poden ser efectives per moderar a curt termini el preu dels lloguers als segments regulats, però considera que poden causar augments dels preus del lloguer d'habitatge als segments no regulats del mercat.





No obstant això, adverteix que a mitjà termini, quan aquestes mesures es mantenen durant períodes prolongats, poden aparèixer efectes adversos, com ara una contracció de l'oferta o una manca de manteniments dels immobles posats al mercat.





El Banc d'Espanya considera que el projecte de llei d'habitatge no preveu actuacions que impulsin estructuralment l'oferta d'habitatge en règim de lloguer, ja que considera que no conté mesures que dotin més seguretat jurídica efectiva els propietaris d'habitatge de lloguer.





La compravenda d'habitatges, per part seva, gaudeix de bona salut. Segons les dades publicades ahir per l? Institut Nacional d?Estadística (INE) . Al març es van registrar 59.272 compravendes d'habitatges a Espanya , la xifra més alta en més de catorze anys (des de gener del 2008) i un 25,6% per sobre de la del mateix mes del 2021, segons les dades de l' INE . La compra de cases a Espanya va encadenar així tretze mesos de creixement, impulsada per les transaccions al mercat de segona mà, que van continuar augmentant a un ritme proper al 30%, davant del 15,7% d'increment a l'obra nova.





En total es van tancar 47.762 transaccions d'habitatge usat, la xifra més elevada en més de quinze anys (des del gener del 2007), i es van vendre 11.510 cases noves, el nombre més alt des del gener del 2014, després de disset mesos a l'alça.





Segons l' INE , de totes les compravendes d'habitatge registrades al març, set de cada deu van ser operacions entre persones físiques (69,2%) i la resta entre persones jurídiques o empreses.