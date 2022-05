Alexia Putellas, jugadora del FC Barcelona femení | @ep





El Barça femení ho ha intentat fins al final però no ha pogut. Les culers van perdre per 1-3 contra l' Olympique de Lió a la final de la Champions League Femenina que s'ha disputat a Torí . Les jugadores blaugranes es van veure superades des del primer minut per l?equip francès.





L'equip liderat per Sonia Bompastor va ser molt superior des del minut 1. Una arrencada de partit espectacular per part de les franceses va fer que s'avancessin al marcador amb gol d' Henry . Un xut des de la frontal de l?àrea impossible de parar per a la portera culer. Un autèntic golàs. Les franceses van continuar amb el setge a la porteria de les blaugranes i van aconseguir ampliar el marcador amb gol de Hegerberg de cap. Una rematada amb moltíssim tremp de la jugadora del Lió .





Ja amb el 0-2 al marcador, el Barça no trobava el seu lloc i es mostrava sobrepassada pel club francès. De fet, al minut 33, Macario va rebre sola dins de l'àrea i va posar el tercer del Lió al marcador. El conjunt de Jonatan Giráldez ho intentava i va poder escurçar distàncies al marcador a la vora del descans. La millor jugadora d'Europa, Alexia Putellas , va fer un xut rasejat des de dins de l'àrea per posar el primer de les culers.





Durant tota la segona part, el conjunt culer ho va intentar però no trobava cap opció clara per continuar reduint distàncies al marcador. Va tenir alguna ocasió per fer el segon però la falta de precisió al xut final, les va acabar condemnant. L' Olympique de Lió es proclama campió de la Women's Champions League.