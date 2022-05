la jubilació anticipada s'ha convertit en l''enemic a batre' a la reforma del Govern | @ep





La reforma de pensions dissenyada pel ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José María Escrivá , continua a les taules de negociació per tirar endavant un projecte a llarg termini que serveixi per garantir les prestacions sense que els jubilats actuals perdin drets, però que deixa en una situació compromesa els que desembarcaran en el sistema en les properes dècades, la nombrosa generació del 'baby boom', que sí que patiran retallades i es veuran obligats a sacrificis, com perllongar la seva vida laboral.





El ministre manté, malgrat les crítiques de pràcticament tots els organismes econòmics nacionals i internacionals, que les pensions han de pujar d'acord amb l' Índex de Preus al Consum (IPC) , en un context en què els nous jubilats ja han començat a assumir considerables penalitzacions per jubilar-se abans dels 65 anys, cosa que poden fer sempre que acreditin 37 anys i sis mesos de cotització.





Precisament la jubilació anticipada s'ha convertit en l''enemic a batre' en la reforma del Govern, que considera que el retard de l'edat mitjana de retir, encara que sigui només d'uns mesos, servirà per donar un “respir” important al sistema de repartiment, amb un augment d'ingressos via cotitzacions i amb una reducció de la despesa començant pels pensionistes que comencen a cobrar la prestació més tard. Tot i això, a la reforma només s'ha contemplat de forma superficial l'esforç dels treballadors amb llargues carreres, amb primes als que van aportar a la Seguretat Social durant més de 44 i mig, una cosa excepcional, o els que tinguin una paga menor de 900 euros i hagin cotitzat més de 40 anys, una mica poc freqüent perquè si es preveuen pensions baixes, els treballadors 'aguanten' per evitar les retallades.





Al principi, es va xifrar el grup de jubilats amb llargues carreres que podien beneficiar-se per les seves singularitats en una mica més de 237.000, però poc després se'n van descartar fins a 24.000 perquè ja cobraven la pensió màxima. D'aquests 213.000 pensionistes, a penes 98.000, segons Asjubi40 , van rebre notificació que cobrarien el complement, cosa que significa que la resta pot haver estat descartada per diferents motius o que els seus expedients s'estiguin estudiant minuciosament. Mentrestant, al sistema roman un nombre de jubilats molt important que van veure reduïda la seva pensió per avançar el retir abans dels 65 i tot i tenir carreres professionals de més de 40 anys. Els pares dels 'baby boom' van començar a treballar en nombrosos casos als 17-18 anys, fins i tot abans.





La xifra és oficial i recent i es desprèn d'una resposta del Govern a una pregunta del senador Carles Mulet , que pertany al Grup d'Esquerra Confederal . A través d'un gràfic, l' Executiu mostra els pensionistes que a finals del 2021 tenien aplicats coeficients reductors en les prestacions malgrat haver cotitzat més de quatre dècades -769.778-. Destaca Catalunya , que té un de cada quatre d'aquests pensionistes -183.483-, davant d' Andalusia que només n'aporta 71.416, mentre que Madrid en té 133.360 i el País Valencià , 83.569. Greuge i injustícia són les paraules més repetides per aquests pensionistes, que a més apunten a un altre col·lectiu de jubilats: els funcionaris. Hi ha 900.000 retirats a Classes Passives que van desembarcar en el sistema amb menys de 65 anys, fins i tot amb 60, però cobren la pensió íntegra. La retirada dels funcionaris es produeix de mitjana als 62 anys, 2,7 anys abans que els del Règim General -64,7-.