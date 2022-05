Assegura que l'expresident Mariano Rajoy el va felicitar per la feina | @ep





L'excomissari de la Policia Nacional José Manuel Villarejo ha assegurat que va fer actuacions "absolutament il·legals" per frenar el procés independentista, i afirma que les tornaria a fer.





En declaracions a TV3 aquest diumenge, ha explicat que l'expresident del Govern Mariano Rajoy el va felicitar per la seva tasca en aquest sentit, amb elogis com “quina pena que no es puguin assabentar del que ha fet vostè”.





Ha assegurat que "quan l' Operació Catalunya va triomfar i triomfar l'actuació d'intel·ligència i es van baixar de 62 a 50 escons", la secretària general del Partit Popular entre el 2008 i el 2018, María Dolores de Cospedal, el va posar al telèfon amb Rajoy i aquest el va felicitar.





També ha explicat que va ser l'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz qui li va proporcionar informació sobre els diners de la família Pujol a Andorra , actuacions de què, segons ell, Rajoy era coneixedor.





Villarejo ha explicat que el Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI) tenia un pressupost d'entre 7 i 8 milions d'euros per "pagar a tertulians per crear ambient de com seria de greu separar-se d' Espanya ", però desconeix si finalment es van utilitzar.





"És una autèntica aberració pensar que el CNI funciona dins de la legalitat. Els espies estan per espiar", ha defensat.