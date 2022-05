Augmenta la satisfacció dels veïns amb la vida pròpia i hi ha tendència a l'individualisme





L´Ajuntament de Barcelona ha detectat que el grau d´acord amb el feminisme il´impacte positiu de la immigració han augmentat entre els barcelonins, segons es desprèn de l´Enquesta de Valors Socials realitzada per l´Oficina Municipal de Dades (OMD).





Aquesta és la setena edició de l'estudi, que s'elabora cada quatre anys, encara que la darrera es va fer el 2018, per "analitzar quins són els valors dels barcelonins" i ha enquestat 1.500 residents a Barcelona de 15 a 74 anys entre el 18 de novembre i el 23 de desembre del 2021.





Per al tinent d'alcalde de Barcelona, Jordi Martí, els resultats de l'enquesta no són concloents, però ha animat a "pensar com és la nostra societat" ia intentar millorar les actuacions públiques arran del debat que generen aquest tipus de continguts.





Martí , a més del suport al feminisme, que ha passat del 56,2% el 2014, al 70,3% el 2018 i al 72,3% actual, i la millora de la valoració de l'impacte migratori, ha destacat que els barcelonins valoren amb una mitjana del 7,9 sobre 10 la satisfacció amb la seva vida, però que disminueix la participació social i hi ha "més desconfiança a l'esfera pública".





En concret, la valoració de l'impacte de la immigració com a 'molt o força dolent' passa del 7,6% el 2018 al 5,9% el 2021; guanya força la valoració 'molt bona' --del 16% el 2018 al 21,6% el 2021-- en detriment de la percepció 'bona' --del 29,8% al 25,1%--, i la valoració 'bastant bona' creix del 44,1% al 45,4%.





Sobre les conseqüències de la immigració, 8 de cada 10 entrevistats creu que les persones immigrants contribueixen al desenvolupament econòmic del país, gairebé 7 de cada 10 creuen que la immigració ajudarà a pagar les pensions del futur, i “només una quarta part” opinen que resten recursos dels serveis públics.





Tot i això, els enquestats espanyols consideren en un 75% que la societat és racista, mentre que la percepció dels que provenen de la resta de països és del 60% (per als enquestats procedents de països de la Unió Europea, és del 66%) .