Isa Pantoja, filla d'Isabel Pantoja es retroba amb María del Monte | @ep





Isa Pantoja arribava a la vida de Maria del Monte el 1996 per omplir-la de joia. Quan Isabel Pantoja va adoptar Isa , Maria del Monte , gran amiga de la Pantoja en aquell moment, es va convertir en la padrina de la nena.













" Nana ", com Isa cridava a María del Monte , va estar durant anys al costat de la jove fins que un dia, sense cap explicació, la de Triana va desaparèixer de la seva vida. Què va passar perquè la relació entre elles es trenqués? Isabel Pantoja va estar implicada en la separació de padrina i fillola?









A l'últim programa de ' Dissabte deluxe ', Isa i María s'han retrobat en plató amb una enorme emoció i cap ha pogut reprimir els seus sentiments. Isa , sense ni tan sols amagar-ho, ha trencat a plorar en veure entrar la seva padrina al set: "No parlis, no cal que parlis, tu saps com jo sóc i aquí no ho podem parlar, tu saps l'important que ets per mi però aquest no és el lloc per fer-ho (...) Tu i jo ja hem parlat i saps que m'està agradant molt com estàs fent les coses”, intentava calmar Maria a Isa , que no parava de plorar.





Isa , per la seva banda, agraïa a la seva padrina l'amor que li havia donat durant anys i com va fer per ella quan era petita: "Ho passàvem molt bé juntes, jugava amb mi i vèiem ' El rei lleó ', un dia la meva mare em va muntar en un tren amb ella i Maria no es va muntar, es va acomiadar de mi i jo no entenia per què no venia, ja no la vaig tornar a veure”.