El parc aquàtic de La Pineda, Aquopolis , va tancar aquest divendres una etapa de dues dècades. El seu dofinari, un dels atractius diferencials d'altres parcs de la Costa Daurada i de Catalunya , ha tancat definitivament. "La companyia tenia al cap des de feia temps dedicar tots els seus esforços a l'entreteniment familiar sense animals, però abans de poder tancar el delfinari havíem de trobar una llar amb plenes garanties per als nostres dofins", explica el director del parc aquàtic de La Pineda, Josep M · Claver.





L'operació es va emportar amb el màxim sigil i sense voler esdevenir un focus mediàtic. Fins a tal punt va ser l'intent de discreció que es va prohibir als participants a l'operatiu utilitzar telèfons mòbils per gravar vídeos o fotos del moment.





Els nou dofins que estaven al parc de La Pineda han viatjat aquest cap de setmana fins a l' illa de Hainan , la província més austral de la Xina , i que des del desembre del 2021 compta amb un parc aquàtic i un oceanogràfic de dimensions gegantines: Ocean Paradise .





Els nou cetacis que vivien a La Pineda van ser traslladats per carretera (un camió de gran tonatge) fins a l'aeroport del Prat i van viatjar amb avió fins a la seva nova destinació: prop de 10.150 quilòmetres de recorregut. "Vam estar analitzant les diferents opcions per buscar la millor llar i els millors cuidadors per a aquests cetacis. A més, buscàvem un lloc on estiguessin els nou junts i mantenir 'la família' unida", argumenta Claver .





El parc xinès compta amb l'última tecnologia i té prou espai per allotjar aquesta família que ja està acostumada a viure en piscines. Són animals que van néixer en captivitat, a La Pineda oa altres parcs de la firma Aquopolis assentats a Espanya i per tant, l'adaptació serà aparentment fàcil una vegada superat el jetlag .