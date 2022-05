Des del sector destaquen que cada cop hi ha més gent jove que es posa davant d'una llibreria | @EP







Les comarques gironines són les que més llibreries registren per nombre d'habitants de Catalunya . De fet, el nombre d'establiments ha augmentat, si bé són de format més petit generalment. Des del sector destaquen que cada vegada hi ha més gent jove que es posa davant d'una llibreria i deixen clar que no és “tan romàntic” com estar tot el dia llegint.





"Darrere d'una llibreria hi ha comptabilitat, feina de logística i tot això per no fer-se ric", remarca la presidenta del Gremi de llibreters de Catalunya, Maria Carme Ferrer . Menció especial per la ciutat de Girona on actualment hi ha nou llibreries, moltes amb un fons editorial considerable, com Empúries , la 22 o Geli que canvia d'emplaçament.





En els darrers deu anys han obert més llibreries que han tancat a Catalunya . A tall d'exemple, a Figueres han baixat la persiana dos negocis en els darrers anys, però n'han obert tres. De fet, aquesta és una tendència habitual a totes les capitals de comarca que compten, almenys, amb una llibreria. L'última ha estat Ripoll que ha vist néixer la llibreria Lluerna , dirigida per dues joves emprenedores que s'han animat a posar el local el 2022.





Menció a part, però, mereix Girona on actualment hi ha nou llibreries i, fins fa una setmana deu. Val a dir que la popular llibreria Geli que va anunciar que es venia el seu històric local de la Rambla , seguirà amb l'activitat a un altre emplaçament del Barri Vell . Així, a la capital del Gironès hi ha una llibreria per cada 10.000 habitants. "És gairebé extraordinari i m'alegra molt de veure que la gent es guanya la vida amb una llibreria", assenyala la presidenta dels llibreters catalans, Maria Carme Ferrer.





A més, Ferrer destaca que cada cop hi ha més joves que s'animen a posar una llibreria. En general són més petites i especialitzades i aposten per fer activitats paral·leles.