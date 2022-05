Moro a la via GI-641 a Torroella de Montgrí | @ep





Un jove de 19 anys ha mort aquest diumenge al matí al sortir de la via GI-641 a Torroella de Montgrí per causes que encara s?estan investigant.





Els Mossos han rebut l´avís de l´accident a les 6.17 hores, ha informat el Servei Català de Trànsit (Sct).





Amb aquesta víctima, únic ocupant del vehicle i veí del municipi, són 64 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest 2022 a la xarxa viària interurbana de Catalunya .