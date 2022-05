Monòlits per sobre dels 2 euros ja es poden veure a totes les províncies d'Espanya | @ep







La benzina està més cara que mai a la història. L'últim preu mitjà d'aquest carburant a Espanya, segons les dades proporcionades pel Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (Miteco) , ja arriba a 1,929 euros el litre . Torna a superar, així, el dièsel, que des del març registrava preus més elevats.





Monòlits per sobre dels 2 euros ja es poden veure a totes les províncies d'Espanya (excepte a les Illes Canàries , on s'aplica l'IGIC). Un 25% de totes les benzineres nacionals venen aquest carburant a un preu superior als 2 euros. Concretament, parlem de 2.481 estacions de les 9.943 registrades a la base de dades del Miteco en aquestes regions.













La gasolina més cara és a Granada (2,199 euros/litre). El segueixen Ávila , Badajoz , La Corunya (totes a 2,139 euros/litre), Burgos (2,129 euros) i Lleó (2,129 euros). També, entre els preus més elevats hi ha Navarra (2,12 euros), Salamanca (2,119 euros), Barcelona (2,109 euros) i Toledo (2,109 euros).





Encara que aquests preus no tenen en compte la bonificació de 20 cèntims aprovada pel Govern , l'escalada que la gasolina experimenta des del dia 1 d'abril, en què va entrar en vigor el descompte, ja es menja el 65% de les ajudes. I és que des de llavors, el combustible s'encareix 13 cèntims.





Tenint en compte la rebaixa de 20 cèntims, la gasolina costa avui 1,729 euros i el gasoil 1,666. D'aquesta manera, per omplir un dipòsit mitjà, de 55 litres, el consumidor hauria de pagar 95,10 euros per a benzina i 91,63 euros en el cas del dièsel . Si no comptés els descomptes, avui pagaria 106,10 euros i 102,63 euros, respectivament.